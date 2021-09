Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, bande-annonce, date de sortie proche et démo pour cette production façon JDR sur table avec des cartes

Un peu plus tôt dans le mois, Square Enix a dévoilé un certain Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, le prochain jeu de Yoko Taro, Yosuke Saito, Keiichi Okabe et Kimihiko Fujisaka. Forcément, avec de telles personnalités à la tête du projet, la curiosité était forcément de mise. L'éditeur s'est bien positionné lors du Nintendo Direct de cette nuit en dévoilant et faisant la promotion de nombreux jeux qu'il a dans ses tiroirs, dont ce dernier. Voici donc un premier aperçu de ce jeu de rôle pas comme les autres :

Comme l'indiquait déjà la précédente description qui avait été donnée, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars mettra les cartes au centre de l'équation puisque les personnages et la carte du monde sont représentés de cette manière, le tout reprenant l'aspect d'un JDR sur table.

Dans Voice of Cards: The Isle Dragon Roars signé Square Enix, les joueurs vont devoir se défendre dans un univers où tout est représenté par des cartes, en prenant part à des combats au tour par tour où ils devront faire preuve de talent pour remporter la victoire, dans un monde où épées et sorcellerie sont monnaie courante. Le scénario suit un héros autoproclamé dans son aventure pour occire un dragon récemment éveillé, et se présente sous la forme d'un RPG sur table, narré par un maître de jeu.

Développé par Alim, qui a œuvré sur Brave Frontier et sa suite, ainsi que sur Final Fantasy: Brave Exvius, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est d'ores et déjà daté au 28 octobre sur Switch, mais aussi sur PS4 et PC, et sera vendu 29,99 €. Une édition avec des DLC pourra aussi être achetée 37,99 €, jouant sur le fan service des fans de NieR :

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ;

Tenues des dépossédés ;

Motif d'Émile ;

Pion d'Émile, Dés d'Émile ;

Plateau Grimoire Weiss ;

Table de la bibliothèque ;

Mélodie de Devola ;

Lot de pixel art.

L'attente ne sera pas bien longue et une démo permet de se faire une idée d'ici quelques heures sur l'ensemble des plateformes (PlayStation Store / eShop / Steam).

Ce prologue dévoile les évènements survenus la veille de l'histoire de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars et suit l'Ordre blanc dans sa quête d'un trésor royal volé.

Si vous appréciez les créations de Yoko Taro, NieR Replicant ver.1.22474487139... est vendu 43,08 € sur Amazon.