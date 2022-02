Voice of Cards: The Forsaken Maiden, Yoko Taro et son équipe déjà de retour avec un 2e épisode à la sortie imminente !

En octobre dernier, Square Enix lançait Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un RPG reprenant les codes du jeu de rôle sur table et utilisant un système de cartes. Il faut croire que les plans de l'éditeur étaient bien plus larges que prévu dès le départ puisqu'un autre titre de cette jeune licence a été dévoilé en fin de semaine dernière, pour une sortie dès ce mois-ci ! Son nom, Voice of Cards: The Forsaken Maiden, qui a été présenté au travers d'une bande-annonce et dont vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante.

L'équipe à la tête du projet ne change évidemment pas, nous retrouvons donc Yoko Taro en tant que directeur créatif, Yosuke Saito comme producteur exécutif, Keiichi Okabe à la bande-son, Kimihiko Fujisaka à la conception des personnages et Maasa Mimura au poste de directeur. En revanche, c'est cette fois Yuki Wada qui a écrit le scénario et la voix du maître de jeu est cette fois celle de Mark Atherlay en anglais et Show Hayami en japonais. Ce deuxième volet n'est pas une suite et se veut donc indépendant, tout en reprenant la même recette.

Se déroulant sur un archipel reculé protégé par les Prêtresses depuis des générations, cette aventure au tour par tour emmènera les joueuses et joueurs à la suite du protagoniste pour sauver ses habitants, menacé par la destruction. Dans cet émouvant récit prenant place dans un monde à la beauté mélancolique, les joueurs navigueront de par les mers avec Alva, une jeune fille ayant échoué à devenir Prêtresse.

Sa sortie est donc d'ores et déjà fixée au 17 février sur PS4, Switch et PC (Steam) au format numérique uniquement, une fois de plus au prix de 29,99 € en édition standard et 37,99 € pour le pack regroupant le jeu et des DLC liés à la saga NieR :

Tenue des marionnettes – Un design additionnel pour les tenues de Barren, Laty et Lac ;

Emblème YoRHa – Remplace le visuel à l'arrière des cartes par l'emblème de YoRHa ;

Avatar 2B – Un avatar inspiré de 2B pour le joueur, utilisable sur la carte du monde ;

Plateau La cité dupliquée – Un plateau de jeu et une boîte à gemmes inspirés de la cité dupliquée ;

Table Machine vivante – Un design inspiré des machines vivantes pour le plateau de jeu ;

Jukebox de la résistance – Musique de fond alternative honorant la mémoire des androïdes qui ont combattu à mort pour préserver l'Humanité ;

Lot pixel art : Remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art.

Espérons qu'une édition physique regroupant les deux jeux, ou plus si l'éditeur en a encore en stock, finisse par paraître. Si vous précommander votre exemplaire sur l'eShop ou Steam, vous recevrez le Motif de baleine porte-bonheur à appliquer au dos des cartes et le plateau de jeu Table marine carrelée.

Si vous appréciez les œuvres de Yoko Taro, les jeux NieR: Automata et Replicant ver.1.22474487139... sont toujours en vente sur Amazon.