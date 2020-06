Warhammer 40,000: Mechanicus, une date de sortie précise et du gameplay dévoilés

Sorti 2018 sur PC, Warhammer 40,000: Mechanicus est attendu cet été sur consoles. Bulwark Studios et Kasedo Games avaient déjà annoncé que le titre débarquerait dans le courant du mois de juillet, avec une version physique sur toutes les plateformes, et la date de sortie précise vient d'être dévoilée.

Les studios ont profité du Summer of Gaming 2020 d'IGN pour annoncer que la date de sortie de Warhammer 40,000: Mechanicus est fixée au 17 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ces versions incluront le jeu de base ainsi que le DLC Heretek, et une Omnissiah Edition proposera quant à elle la bande originale, la nouvelle Deus Ex Mechanicus écrite par Andy Chambers, un artbook numérique et l'Arc Scourge, une arme de mêlée à retrouver in-game.

En attendant la sortie de Warhammer 40,000: Mechanicus sur consoles et en version physique sur toutes les plateformes, vous pouvez découvrir plus de six minutes de gameplay dans la vidéo ci-dessus.