Warhammer 40,000: Mechanicus sortira en boîte sur consoles et PC cet été

Sorti en 2018 sur PC, Warhammer 40,000: Mechanicus va avoir droit à un portage sur consoles cet été, et bonne nouvelle pour les amateurs de versions physiques, le titre de Bulwark Studios et Kasedo Games aura droit à sa jolie boîte, sur toutes les plateformes. Et comme l'ont annoncé les studios, le contenu sera généreux.

Outre le jeu Warhammer 40,000: Mechanicus, les joueurs retrouveront le DLC Heretek, des armes de mêlées exclusives ainsi que la bande originale du jeu et un artbook, au format numérique cependant. Si jamais vous ne connaissez pas le titre, il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour avec un scénario écrit par Ben Counter et basé sur la faction Adeptus Mechanicus.

Warhammer 40,000: Mechanicus sortira donc en version physique dans le courant du mois de juillet 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour les curieux, des images des versions consoles ainsi que les jaquettes sont à admirer sur la seconde page, et vous pouvez déjà précommander le jeu contre 39,99 €.