Warhammer 40,000: Space Marine 2, un rendez-vous immanquable pour les fans est donné

Lors du Summer Game Fest Live 2024 cette nuit, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a fait une apparition éclair. Le jeu de tir de Saber Interactive et Focus Entertainment a eu droit à une courte bande-annonce de gameplay avec un montage aussi nerveux que Resident Evil : Chapitre final, attention les yeux :

Les studios n'avaient pas grand-chose à montrer cette nuit, mais ils avaient quelque chose à annoncer. Saber Interactive et Focus Entertainment nous donnent rendez-vous le 20 juin prochain, à partir de 18h00, pour découvrir une nouvelle bande-annonce qui détaillera le gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Un évènement à ne pas manquer pour tous les fans, à quelques mois du lancement, nous en apprendrons davantage sur « les mécaniques de jeu, la campagne, le mode co-op et le mode JcJ ». L'éditeur remet en avant les différentes éditions du jeu (Standard, Gold, Ultra et Collector) et nous rappelle les grandes lignes du jeu :

Combattez dans la peau d’un des plus grands guerriers de l’Empereur et défendez l’Impérium face aux pires horreurs de la galaxie. Repoussez l’ennemi grâce à vos capacités surhumaines et votre armement de pointe. Développé sur le Swarm Engine, le moteur de jeu créé par Saber Interactive, Space Marine 2 plonge les joueurs au cœur des batailles les plus spectaculaires de l’univers face aux hordes impitoyables de Tyranides.

En plus d’une campagne narrative jouable en solo ou en co-op à 3 joueurs, Space Marine 2 s’accompagne de deux modes multijoueurs révélés dans le Multiplayer Modes Reveal Trailer : un mode JcE à trois joueurs et un mode JcJ à 6 contre 6. Ces modes rejouables permettent de personnaliser son Space Marine des pieds à la tête avec une large sélection de couleurs, de symboles héraldiques, d’épaulières, de gants et plus encore. Les possesseurs du Season Pass recevront davantage d’options cosmétiques tandis que de nouvelles missions, de nouveaux ennemis et de nouvelles armes viendront enrichir le jeu sous forme de mises-à-jour gratuites pour tous les joueurs.