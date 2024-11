Warren Spector : « si quelqu'un faisait Deus Ex aujourd'hui, cela pourrait être perçu comme un documentaire »

Nous sommes en 2024 et Deus Ex fait encore parler de lui. Le premier jeu a pourtant près d'un quart de siècle, les graphismes ont vieilli et le gameplay peut sembler rigide, mais son propos est tout à fait d'actualité. Un peu trop peut-être. Warren Spector, qui a réalisé le Deus Ex de 2000 et supervisé la conception de sa suite, Deus Ex: Invisible War, s'est entretenu à ce sujet avec PC Gamer.

Pour bien comprendre comment est né le scénario de Deus Ex, il faut remonter à la fin des années 90, une époque bien différente d'aujourd'hui. Warren Spector et les scénaristes n'ont eu qu'à se pencher pour s'inspirer des tendances du moment, leur volonté était de traiter les sujets qui passionnaient déjà le public à l'époque :

L'an 2000 approchait, l'IA devenait une réalité, les conspirations étaient partout, le terrorisme était en hausse, la bio-ingénierie en était à ses balbutiements, les augmentations technologiques étaient en cours de développement. Tout cela flottait dans l'air du temps. Faire un jeu sur ce sujet était une chose évidente.

24 ans plus tard, l'an 2000 nous semble bien loin, l'intelligence artificielle est partout, les théories conspirationnistes sont légion et gangrènent même les plus hautes sphères politiques et les membres artificiels aident de plus en plus de gens. Autant dire que, dans son propos, Deus Ex n'est plus si futuriste et cyberpunk, Warren Spector en est bien conscient :

Franchement, si quelqu'un faisait Deus Ex aujourd'hui, cela pourrait être perçu comme un documentaire. Je ne referais pas Deus Ex comme en 2000, quand il pouvait être lu comme une œuvre fantastique crédible.

De quoi rappeler la célèbre phrase de Mike Pondsmith, créateur du jeu de rôle sur table Cyberpunk, qui déclarait : « le cyberpunk était un avertissement, pas une aspiration ». Si Deux Ex revient, il faudra revoir de nombreuses choses du côté de l'écriture, mais même s'il est plus impliqué dans la franchise depuis 20 ans, Warren Spector ne comprend pas pourquoi Embracer mettrait la licence de côté :

Je n'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle Embracer abandonnerait la franchise Deus Ex, du moins pour l'instant. De mon point de vue, l'approche du gameplay est toujours pertinente, mais le monde et le contexte ont besoin d'être mis à jour.

Pour rappel, Deus Ex appartient à Embracer depuis deux ans, Eidos Montréal développait un nouvel opus, qui a finalement été annulé en début d'année, avec de lourds licenciements au passage. Tout récemment, c'est Elias Toufexis, doubleur d'Adam Jensen, qui exprimait son désarroi face à cette situation. Pour l'instant, Deus Ex: Mankind Divided reste le dernier jeu de la licence en date, vous pouvez l'acheter à partir de 4,50 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.