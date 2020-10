Watch Dogs Legion : de la coopération bien délirante dans une deuxième vidéo promotionnelle en amphi

Outre la classique présentation de son contenu post-lancement et une bande-annonce mettant en avant la Résistance, Watch Dogs Legion a joué la carte de l'originalité pour la fin de sa promotion outre-Atlantique la semaine dernière avec une vidéo 101 prenant la forme d'un cours en amphithéâtre autour du jeu. Le professeur donnait rendez-vous à ses élèves pour du gameplay en coopération, et ce n'était pas que pour faire joli, puisque voici le résultat :

L'humour est toujours de rigueur avec des étudiants masqués plus ou moins subtilement comme dans le jeu d'Ubisoft, une relation entre Greg le professeur et Barbara plus que jamais ambiguë et un Aiden (Pearce ?) se faisant encore maltraité verbalement. Concernant la coopération avec trois autres joueurs, elle n'arrivera pour rappel pas avant début décembre, et permettra donc de s'amuser ensemble, à condition de bien s'organiser et de ne pas foncer dans le tas comme dans la vidéo. Et, oui, si vous rêvez de voir un groupe de grand-mères partir à l'assaut des forces d'Albion, ce sera possible !

Watch Dogs Legion est attendu la semaine prochaine, le 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis le 10 novembre sur Xbox Series X | S et enfin les 12 et 19 novembre sur PS5. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 69,99 € ou chez d'autres revendeurs via notre article dédié.