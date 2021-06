Watch Dogs Legion : surprise, les zombies débarquent dans le mode Legion of the Dead, 22 minutes de gameplay partagées

Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un dire qu'à force d'être devant nos écrans nous devenons de véritables zombies et il faut croire qu'Ubisoft a pris au pied de la lettre ce concept pour l'intégrer à Watch Dogs Legion. En effet, la mise à jour qui doit justement être diffusée ce mardi 1er juin comportait un mystérieux encadré orné d'un point d'interrogation, une surprise qui a été dévoilée en exclusivité par IGN et à laquelle nous n'aurions sans doute pas pu penser, à savoir l'ajout de zombies dans un mode dédié !

La TU 4.5 va donc ajouter Legion of the Dead, qui n'a rien à voir avec le film La Momie. Il s'agit d'un mode PvE en ligne, donc jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération, qui est en alpha uniquement sur PC et va proposer une expérience façon rogue-lite nécessitant tout simplement de survivre alors que des zombies arpentent les rues de Londres, et ce en vue d'atteindre un point d'extraction tout en récupérant des provisions sur notre chemin, qui pourront être bien gardées dans les installations d'Albion.

Son statut d'alpha fera que l'expérience évoluera dans le temps en fonction des retours de la communauté, le but étant que ce mode soit fun, comme l'a déclaré à IGN le directeur du jeu en ligne de Watch Dogs Legion, Jean-Pascal Cambiotti. Et comme vous pouvez le constater au cours des 22 minutes de gameplay ci-dessus, les zombies sont ici dépeints comme lents et extrêmement mortels, comme dans les classiques du genre de Romero.

En attendant l'extension Bloodline avec Aiden Pearce, dont nous avons pu découvrir l'introduction la semaine dernière, les joueurs PC vont donc avoir de quoi s'amuser. Si vous ne possédez pas encore Watch Dogs Legion, il est vendu dès 29,69 € sur Amazon.

