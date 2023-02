Wild Hearts démêle les fils de son scénario et introduit plusieurs PNJ de Minato en vidéo avant sa sortie

La sortie de Wild Hearts est imminente, puisque le jeu de chasse d'Omega Force édité du côté d'EA Originals est attendu ce vendredi sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EGS, Origin). Nous l'avons encore revu la semaine dernière au travers d'une bande-annonce CGI du plus bel effet nous plongeant à Azuma. Ce monde que nous arpenterons disposera d'ailleurs d'un hub central, comme nous l'évoquions à la suite d'une présentation de l'éditeur. C'est justement le village de Minato et ses habitants qui sont au cœur du trailer diffusé en ce lundi matin, centré sur l'histoire.

Comme le dit si joliment la vidéo, un village n'est rien sans les personnes le peuplant. Dans le cas présent, nous pourrons retrouver à Minato la forgeronne Natsume, l'ancien soldat Ujishige, Seren ou encore la scientifique locale Suzuran, qui étudie les karakuris. Oui, il y a clairement un petit côté Monster Hunter qui se dégage de cet aperçu, de quoi séduire les joueurs appréciant la licence de Capcom ? Tout aussi intéressant, il est fait mention de fils célestes à restaurer, sans doute en lien avec la trame principale, qui nous ferait presque nous demander si nous ne sommes pas dans Destiny 2 avec le Filobscur, lui aussi vert... Comme quoi, certaines idées ne tiennent qu'à un fil. Notre personnage et ses alliés auront en tout cas fort à faire pour dompter ces redoutables forces de la nature que sont les Kemonos. Et, oui, la gigantesque créature du précédent trailer était donc bien un ours... fait de pierre. Affronter une telle montagne s'annonce périlleux.

La sortie de Wild Hearts est pour rappel prévue ce vendredi 17 février 2023 et vous pouvez toujours le précommander sur Amazon à partir de 69,99 €.