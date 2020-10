Windbound : skin de sorcière et mode Photo dans une 1re mise à jour de contenu, d'autres ajouts déjà prévus jusqu'en 2021

C'est à la toute fin du mois d'août que Windbound a vu le jour sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, un jeu de survie signé 5 Lives Studios édité par Deep Silver et qui a su trouver son public. Bonne nouvelle si vous faites partie de la communauté et espériez voir débarquer plus de contenu, car le studio a partagé un calendrier des mises à jour à venir, étalées sur environ six mois, dont la première et d'ores et déjà disponible, en plus du détail des modifications apportées par le dernier patch.

Depuis ce matin, les joueurs de Windbound peuvent enfin profiter d'un mode Photo, d'une skin de sorcière bien de saison pour Kara et du Voyage Éternel pour rejouer indéfiniment. D'autres ajouts gratuits sont prévus en fin d'année et au premier trimestre 2021, l'aventure ne fait donc que commencer !

Mise à jour de contenu n ° 1 (30 octobre 2020) La skin de sorcière est composée de trois nouveaux objets que Kara doit équiper. Le chapeau de la sorcière (les potions durent plus longtemps), la tenue de sorcière (à porter pour réapparaître à proximité après la mort) et le bâton de sorcière (un bâton incassable qui libère des boules de feu à chaque coup de mêlée).

est composée de trois nouveaux objets que Kara doit équiper. Le chapeau de la sorcière (les potions durent plus longtemps), la tenue de sorcière (à porter pour réapparaître à proximité après la mort) et le bâton de sorcière (un bâton incassable qui libère des boules de feu à chaque coup de mêlée). Le premier des nouveaux modes est le mode Photo , qui permet au joueur de mettre le jeu en pause, d'ajuster l'appareil et de prendre une photo. Les joueurs peuvent également modifier la pose et l'expression de Kara, l'heure de la journée et ajouter des filtres.

, qui permet au joueur de mettre le jeu en pause, d'ajuster l'appareil et de prendre une photo. Les joueurs peuvent également modifier la pose et l'expression de Kara, l'heure de la journée et ajouter des filtres. Mode créatif pour les photographes de jeux vidéo passionnés offrant un contrôle total sur la position et l'orientation de la caméra, le champ de vision, l'exposition, l'heure de la journée et la position du soleil.



20 poses et expressions différentes pour Kara.



20 chapeaux et accessoires pour Kara.



Une variété de filtres, du noir et blanc, au CRT, au pastel.

Le deuxième mode est le Voyage Éternel, qui offre aux joueurs un mode de jeu sans fin. Il ajoute un suivi de la carte à l'écran et enregistre le fichier pour indiquer à combien d'étapes le joueur a survécu. Avec un jeu sans fin, l'aventure ne se termine pas avec le chapitre 5, mais continue avec des niveaux graduellement (mais pas indéfiniment) plus grands qui deviennent plus variés et dangereux à mesure que vous progressez. Mise à jour de contenu n ° 2 (4e trimestre 2020) Elle inclura des skins supplémentaires pour Kara, le mode de navigation libre et une expérience améliorée de la tour Nautilus, et introduira un certain nombre de nouvelles tours que les joueurs pourront explorer avec de nouveaux défis à relever. Mise à jour de contenu n ° 3 (1er trimestre 2021) Les premières mises à jour de 2021 élargiront encore l'expérience de la tour Nautilus tout en introduisant de nouveaux types d'ennemis, des mouvements de combat et des mécanismes de jeu via un système de « Corruption ». Des détails supplémentaires seront donnés au premier trimestre 2021. Contenu téléchargeable : Équipement ancestral de Kara Le pack d'Équipement ancestral de Kara, initialement offert en précommande, est désormais disponible à l’achat pour 2,99 € dans les magasins numériques sur consoles, PC et Stadia.

Des visuels des nouveautés du jour sont disponibles en page suivante. Vous pouvez retrouver Windbound à 26,99 € sur Gamesplanet.