Wuchang: Fallen Feathers, une période de sortie plus précise pour le Souls-like chinois

Le genre des Souls-like n'est clairement pas près de mourir. FromSoftware et Bandai Namco lanceront dans quelques semaines Elden Ring Nightreign, les joueurs vont pouvoir mettre les mains sur The First Berserker: Khazan de Nexon et Neople dans les prochaines heures et divers autres titres sont en chemin. C'est notamment le cas de Wuchang: Fallen Feathers, un jeu de rôle et d'action exigeant édité par 505 Games et développé par le studio chinois Leenzee Games.

Lors du Xbox Games Showcase 2024, les studios avaient publié une impressionnante vidéo de gameplay, annonçant que passage que le titre sortirait en 2025, sans plus de précisions. Depuis, le jeu se fait discret, il a quand même eu droit à une autre vidéo de gameplay lors d'un Xbox Partner Showcase, mais nous avons désormais une information un peu plus précise : Wuchang: Fallen Feathers sortira dans le courant de l'été 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass.

En attendant de mettre les mains sur ce nouvel Action-RPG chinois, vous pouvez acheter The First Berserker: Khazan à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.