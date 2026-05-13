Xbox Game Pass Starter Edition, Discord Nitro ouvre une porte vers le service de Microsoft

Discord et Microsoft renforcent leur partenariat avec une nouveauté pensée pour les joueurs déjà abonnés à Discord Nitro. Depuis le 11 mai 2026, l’offre premium de la plateforme intègre progressivement une Starter Edition du Xbox Game Pass, sans hausse de prix annoncée pour le moment. L’accès reste toutefois réservé aux membres éligibles et aux régions concernées, avec un déploiement prévu sur plusieurs semaines.

Cette formule ne doit pas être confondue avec le Xbox Game Pass Ultimate. Il s’agit d’une version découverte, intégrée à Nitro, qui donne accès à plus de 50 jeux PC et console téléchargeables. Les joueurs peuvent en profiter tant que leur accès reste actif via Discord Nitro. Le positionnement est donc clair, cette Starter Edition sert surtout de passerelle vers l’écosystème Game Pass.





L’offre comprend aussi 10 heures de Xbox Cloud Gaming par mois. Le cloud est donc bien présent, mais dans une version encadrée, loin de l’accès plus complet proposé avec les formules supérieures du service de Microsoft. Pour un joueur curieux, cela peut suffire à tester quelques titres, reprendre une partie ponctuellement à distance ou découvrir le fonctionnement du jeu en streaming dans l’univers Xbox.

Parmi les jeux mis en avant, Discord cite notamment Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 et Grounded. La sélection pourra évoluer avec le temps, puisque de nouveaux titres doivent être ajoutés périodiquement. L’objectif n’est pas de remplacer le Game Pass traditionnel, mais d’offrir une passerelle accessible aux utilisateurs de Discord.

Cette intégration s’inscrit dans le lancement de Nitro Rewards, un programme d’avantages destiné à renforcer l’intérêt de Discord Nitro. En plus du Xbox Game Pass Starter Edition, les membres peuvent bénéficier de réductions chez plusieurs marques orientées gaming, dont Logitech G, SteelSeries et KontrolFreek. Discord ajoute aussi 250 Orbs mensuels pour les abonnés, sa monnaie interne utilisée dans la boutique de la plateforme.

Pour Microsoft, l’intérêt est évident. En plaçant une version allégée du Xbox Game Pass au cœur de Discord Nitro, l’entreprise va chercher les joueurs là où ils discutent déjà, organisent leurs sessions et partagent leurs parties. Cette logique correspond à la stratégie actuelle de la marque Xbox, qui ne repose plus uniquement sur la console, mais sur un accès élargi aux jeux via le PC, le cloud et les services partenaires. Le Game Pass continue ainsi de s’étendre hors du cadre strict de la console Xbox.

Reste une nuance importante. Cette Starter Edition n’est pas un Game Pass Ultimate offert à tous les utilisateurs de Discord, ni une formule complète destinée à remplacer les offres existantes de Microsoft. Il s’agit surtout d’une version d’appel intégrée à Nitro, utile pour tester une partie du catalogue avant, peut-être, de basculer vers une formule plus complète. Les abonnés concernés devront vérifier leur espace Nitro Home pour savoir si l’offre est disponible sur leur compte.