Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de février 2021 dévoilés, exceptionnellement 5 jeux seront offerts

La tradition veut que Microsoft offre 2 jeux Xbox 360 ou Xbox et 2 jeux Xbox One par mois aux abonnés Xbox Live Gold, mais il va faire une entorse en février 2021. Exceptionnellement, ce sont 5 titres qui pourront être récupérés par les membres le mois prochain. Du côté des jeux rétro, la version Xbox de Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur sera disponible du 1er au 15 février, puis ce sera au tour de Lost Planet 2 du 16 au 28. Sur Xbox One, ce sont Gears 5 et Resident Evil qui pourront être débloqués du 1er au 28 février, suivis par Dandara: Trials of Fear Edition du 16 février au 15 mars.

Si vous ne connaissez pas ces jeux, voici comment le constructeur les décrit.

Gears 5 Dernier opus de l’une des sagas les plus acclamées du jeu vidéo, Gears 5 revient avec son incroyable campagne et un multijoueur actualisé, dans une version optimisée pour Xbox Series X|S. Alors que la guerre offre un peu de répit, Kait Diaz décide d’en apprendre plus sur ses liens avec l’ennemi et découvre la véritable menace qui pèse sur Sera : elle-même. Resident Evil Le jeu qui a défini un genre. Dans cette version remastérisée, rejoignez les forces spéciales des S.T.A.R.S. et menez l’enquête dans un mystérieux manoir aux abords de Raccoon City. Restez sur vos gardes, les ressources sont rares et les zombies sont partout. Dandara: Trials of Fear Edition Découvrez les mystères et les secrets dont recèle le monde de Sel et ses nombreux personnages. Ce jeu de plateforme en 2D de type metroidvania voit naître une héroïne, un rayon d’espoir. Le sublime pixel art réalisé à la main et à la bande-son originale donnent vie à un monde merveilleux, sublime et mélodieux. Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur

L’heure est venue de mettre votre fédora pour aider Indy à récupérer l’un des artefacts les plus puissants que le monde ait connu. Tout autour du monde, affrontez les nazis et la pègre de l’Asie pour retrouver le Cœur de Dragon avant qu’il ne tombe entre les mauvaises mains. Lost Planet 2 Dix ans après les évènements du premier épisode, vous devez retourner sur la planète où la lutte pour la thermo-énergie fait rage. Jouez à 4 en coopération et personnalisez votre personnage grâce à de nombreuses armes et plusieurs véhicules à piloter.

Pour mémoire, le Xbox Live Gold est compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.