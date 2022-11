Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en décembre 2022 dévoilés

Ils sont au nombre de deux, viennent désormais de la même génération et garniront le catalogue des abonnés Xbox Live Gold le mois prochain : qui sont-ils ? Oui, il s'agit des Games with Gold de décembre 2022, qui viennent d'être officialisés par le constructeur. Nous retrouverons ainsi sur Xbox One et Xbox Series X|S le shooter western en 2D Colt Canyon du 1er au 31 décembre, et le jeu d'action également en vue de côté Bladed Fury du 16 décembre au 15 janvier 2023.

Pour les résumés officiels, ça se passe ci-dessous.

Colt Canyon

Accrochez-vous à votre chapeau, partenaire. Laissez-moi vous compter l’histoire d’un pistolero laissé pour mort et de son partenaire qui s’est fait kidnapper. L’heure est venue de visiter Colt Canyon et ses paysages de western sans pitié où se cachent trésors, armes, obstacles et crapules sanguinaires. Frayez-vous un chemin avec vos armes à feu et faites bon usage de votre TNT au son d’une bande originale digne des westerns spaghetti. Sauvez votre partenaire et les innocents que vous croiserez, avec un peu de chance, vous vous amuserez et vous ne finirez pas en dîner pour les vautours.

Bladed Fury

Accusée de meurtre et exilée, la Princesse Ji prend part à un périple à couper le souffle rempli d’action pour prouver son innocence, sauver sa sœur et se venger en faisant couler le sang. Ce titre en 2D s’inspire de la mythologie chinoise, venez à bout d’ennemis d’un autre temps et de dieux avec vos combos nerveux ! La direction artistique et la conception sonore participent à l’immersion en mêlant tradition et surréalisme.