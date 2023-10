Xbox : les manettes et accessoires non autorisés par la marque désormais bannis !

Il y a du changement dans l'air du côté de Xbox en ce moment, et ce à tous les niveaux depuis la finalisation de l'acquisition du groupe Activision Blizzard King. La semaine dernière, c'est au niveau organisationnel que les cartes étaient redistribuées avec notamment la promotion de Sarah Bond à la tête de Xbox. Désormais, c'est le hardware qui fait grand bruit du côté des manettes et autres accessoires utilisés pour jouer sur les consoles Xbox. En effet, comme le rapporte Windows Central, des joueurs ont déjà pu voir le message d'erreur 0x82d60002 apparaître sur leur écran en voulant utiliser un « accessoire non autorisé » par la marque et ce n'est pas près de s'arranger.

Si jusqu'à présent il était possible d'utiliser un pad de notre choix pour jouer, ce sera bientôt impossible puisque ceux ne figurant pas parmi la liste présente sur le site officiel seront tout simplement bloqués, faisant apparaître le message d'erreur suivant :

Un accessoire connecté n'est pas autorisé. L'utilisation d'accessoires non autorisés compromet votre expérience de jeu. Pour cette raison, l'utilisation de l'accessoire non autorisé sera bloquée le 12/11/2023. Pour obtenir de l'aide pour le retourner, vérifiez auprès du magasin d'où il provient ou contactez le fabricant. Pour voir les accessoires autorisés, accédez à www.xbox.com/accessories. (0x82d60002).

La mise en place ferme de cette procédure est donc fixée au 12 novembre et il faudra donc impérativement que les accessoires soient « Designed for Xbox » pour fonctionner. D'un côté, cela peut être vu comme une bonne chose pour éviter l'utilisation détournée d'adaptateurs (Cronus, XIM, etc.) pour tricher dans les FPS en obtenant de l'aide à la visée tout en utilisant un combo clavier et souris par exemple. Mais cela va tout de même poser problème à certaines communautés comme les amateurs de versus fighting utilisant un stick arcade, ceux utilisant un volant pour les jeux de course et les joueurs en situation de handicap. Et c'est sans parler des utilisateurs d'un casque non pris en compte...

Brook Gaming, qui propose des adaptateurs, a d'ores et déjà réagi à cette nouvelle, de même que Maximilian Dood, bien connu de la scène des jeux de combat. Le Français David Combarieu, fondateur du projet handigamer HitClic s'en est aussi inquiété, puisque malgré l'existence du Xbox Adaptive Controller et les améliorations apportées aux Xbox Accessibility Guidelines, de nombreux joueurs utilisent des solutions alternatives pouvant mieux convenir à leur situation. C'est assez ironique compte tenu des efforts répétés pour que tout le monde puisse s'amuser sur Xbox et pour le moins contre-productif...

Il va donc falloir faire attention lors de vos futurs achats et vérifier que les fabricants ont bien une licence pour proposer des accessoires Xbox, auquel cas ils ne seront pas compatibles. C'est là un moyen pour Microsoft de s'assurer que la licence est bien payée par ces derniers en plus de pouvoir lever certaines restrictions pour la production de matériels sans fil compatibles selon Windows Central. Apparemment, la firme de Redmond prévoirait d'étendre son programme d'approbation des manettes tierces sans fil, ce qui s'inscrirait dans cette démarche.

