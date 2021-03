Xbox : Microsoft Edge version Chromium arrive sur consoles, Stadia bientôt jouable depuis le navigateur web ?

Source: The Verge

Source: The Verge

La PS5 n'est pas livrée avec un navigateur Internet natif (même si une pirouette permet tout de même d'en utiliser un). Du côté des Xbox Series X et S, à l'écosystème identique aux Xbox One, c'est une version caduque de Microsoft Edge qui est actuellement disponible, mais celle-ci est loin d'être pleinement fonctionnelle. Fort heureusement, le constructeur compte bien rattraper le retard de cette application sur consoles, et est même en train de tester sa nouvelle mouture chez les Xbox Insiders.

C'est en effet la version Chromium de Edge, basée sur le projet de développement de Google et déjà accessible sur PC depuis janvier 2020, qui vient d'entrer en alpha surXbox. The Verge, qui rapporte l'arrivée de l'outil chez les Insiders, précise que Edge n'est toujours pas compatible avec un clavier et une souris, mais à la manette, il est largement fonctionnel. Brad Sams de Thurott en a d'ailleurs fait une petite démonstration vidéo.

Il propose tout ce que nous pouvons attendre d'un navigateur web de dernière génération, avec une barre de favoris, des extensions, des fenêtres scindées et surtout une compatibilité accrues avec des logiciels intégrés comme Discord, Skype ou Stadia. Oui, il devrait bien être possible d'accéder à la version navigateur du service de cloud gaming de Google, utilisable depuis n'importe quel browser de type Chromium, via la console de Microsoft, : à moins que l'une des entreprises décide d'en interdire arbitrairement l'accès d'ici l'arrivée sur le firmware officiel ?



À noter que l'ancienne version sans Chromium, Edge Legacy sera inaccessible dès ce 9 mars, sur PC comme sur consoles et partout ailleurs, et donc que le logiciel ne sera pas utilisable sur Xbox jusqu'à l'arrivée de l'édition revue et corrigée pour le grand public, qui n'a pas de date de sortie à cette heure. À part ça, la Xbox Series S est disponible pour 299,99 € sur à la Fnac.