TUTO PS5 : comment accéder au navigateur Internet ? Nous l'avons trouvé

C'est en traînant un peu dans les paramètres de la PS5, que nous sommes tombés sur... un navigateur Internet. Car oui, et contrairement à la PS4, il n'y a pas d'application qui permet de naviguer sur la Toile ; Sony Interactive Entertainment s'est exprimé sur le sujet il y a peu. Certains de nos confrères aux quatre coins du monde affirment qu'il est impossible de surfer sur le web, eh bien, nous allons vous prouver le contraire...

Comment y accéder ? Voici la procédure à suivre :

Allez dans Paramètres, puis « Guide de l'Utilisateur » ou « Accessibilité ».

Dans « Guide de l'utilisateur », allez dans « Guide de l'utilisateur », et dans « Guide de l'utilisateur » (oui, oui, vous avez bien lu trois fois la même chose).

Dans « Accessibilité », allez dans « Transcription de chat », puis « En savoir plus ».

Magie, un navigateur Internet s'ouvre ! Ici, cliquez sur « Fermer cette page ».

Tout en haut à droite, dans « rechercher », tapez « Google ».

Cliquez sur le premier lien « Possibilités offertes par PlayStation App, Guide de l'Utilisateur ».

Tout en bas, cliquez sur « Google Play ».

Vous êtes alors redirigés avec le Google Play. En haut à droite, cliquez sur l'engrenage.

Tout en bas, allez dans « Aide ».

Dans le moteur de recherche, tapez « Google ».

Allez dans « Définir Google comme page d’accueil ».

Allez dans Firefox, comme vous pouvez le voir, il y a un lien redirigeant vers Google.com. Cliquez, tout simplement.

Super, vous pouvez maintenant allez sur GAMERGEN.COM avec votre PS5 !

Alors certes, c'est fastidieux, et avec les technologiques que nous avons aujourd'hui dans les poches, cela ne sert pas à grand-chose. Mais c'est toujours bon de savoir que ça existe et que c'est possible... Imaginons que vous n'avez qu'une PlayStation 5 sous la main pour aller sur la Toile, vous savez dorénavant comment faire.

