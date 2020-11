Xbox Series X : des consoles collector signées par The Rock offertes à des hôpitaux étasuniens

Les Xbox Series X et S ont officiellement été lancées ce mardi 10 novembre, faisant entrer l'industrie vidéoludique dans une nouvelle ère. Microsoft a forcément tenu à marquer le coup avec des initiatives en tout genre, notamment dans le cadre de directs vidéo spéciaux en début de semaine.



20 yrs ago, @BillGates & I debuted the 1st @Xbox to the world!

Now @Microsoft & I have are surprising some brave & awesome kids. With @GamersOutreach we are gifting 20 children’s hospitals one of a kind “ROCK XBOX Series X" consoles for 50,000+ kids!!

Keep smilin'

-DJ ???????????? pic.twitter.com/snXVXJF3MZ — Dwayne Johnson (@TheRock) November 9, 2020

Sur les réseaux sociaux, nous avons aussi appris que le constructeur avait profité de ce jour un peu spécial pour faire le bonheur autour de lui. Il s'est associé à Dawne « The Rock » Johnson, partenaire depuis la toute première Xbox, et Gamers Outreach, pour distribuer gratuitement 20 Xbox Series X à des hôpitaux étasuniens. Ce sont ainsi plus de 50 000 enfants qui vont pouvoir en profiter, sans quitter leur lit, grâce au The Rock Go Kart qui permet de déplacer la console et l'installation TV via un poste sur roulettes.



Le petit plus, c'est que les consoles ont été gravées de la mention « Keep smiling and HAVE FUN! » et d'une signature de The Rock, ainsi que d'un logo de taureau qu'utilise souvent le comédien, en rappel à l'un de ses tatouages. L'initiative fait plaisir à voir, tout comme la machine en elle même. Du côté des modèles classiques, la Xbox Series S est disponible à la vente pour 299,99 € sur Amazon.fr.