Xbox Series X et S : le design des consoles expliqué par Xbox avec de nouvelles photos

Les derniers jours ont été remplis pour les Xbox Series S et X, entre l'annonce de leur prix et de leur date de sortie, et le lancement des précommandes hier. La ferveur n'est pas encore tout à fait retombée, alors qu'il est toujours compliqué de se procurer le modèle le plus onéreux, mais Xbox prend tout de même le temps de nous parler de sujets plus légers. Un long billet sur le site officiel nous permet de découvrir la vision des designers de la marque pour créer ces parallélépipèdes droits noirs et blancs, dont seules les aérations apportent un peu de fantaisie.

Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir tant limité l'usage des couleurs ? Découvrez leurs discours ci-dessous, accompagnés par quelques photos inédites des consoles.

En ce qui concerne l’aspect esthétique de ces machines, l’équipe s’est inspirée de la technologie contemporaine et de l’héritage des consoles Xbox, tout en prenant en compte les besoins de l’équipe en charge de l’ingénierie. La Xbox Series X et la Xbox Series S ont été conçues pour s’intégrer dans tous les foyers : architecturales, leurs personnalités et apparences visuelles sont à l’épreuve du temps. Les consoles sont la représentation physique d’une expérience de qualité, quel que soit le style ou le genre du jeu. Plus important encore, elles peuvent tout aussi bien se fondre dans votre décor, ou trôner en évidence, selon vos envies.

Différents membres de l’équipe en charge du design de ces nouvelles consoles ont pu nous éclairer : Carl Ledbetter, Partner Director of Design, Chris Kujawski, Principal Designer for Xbox Consoles Nicolas Denhez, Senior Design Director, Ryan Whitaker, Senior Designer et Erika Kelter, Senior Designer. Pour résumer, l’équipe a conçu ces machines de nouvelle génération pour qu’elles puissent s’intégrer parfaitement dans nos vies et nos salons, tout en proposant des expériences de jeu où puissance, accessibilité et flexibilité sont les maîtres mots.

En mars, nous vous en disions plus sur la technologie derrière la Xbox Series X, de ses spécificités techniques à ses fonctionnalités de nouvelle génération, comme la Xbox Velocity Architecture ou l’appellation « Optimisé pour Xbox Series X ». Il y a deux semaines, nous vous présentions la Xbox Series S, et là encore, vous avez pu en apprendre plus sur l’aspect technologique de cette console. L’heure est venue de nous pencher sur le design de nos nouvelles Xbox, pour que vous compreniez ce qui les a inspirées et le processus de réflexion qui a accompagné leurs conceptions.

Partir de l’intérieur pour concevoir l’extérieur

En septembre 2017, les équipes en charge de la recherche et du design ont rendu visite à plusieurs de nos habitués avec des prototypes de ce que pourrait devenir la Xbox Series X. Ils se sont rendu compte que les joueuses et les joueurs voulaient certes une machine qui leur donne un sentiment de nouveauté, de différence, mais qu’il était aussi crucial que celle-ci s’intègre dans leur maison. Cela a motivé l’équipe à concevoir des consoles aussi compactes que possible et que l’on puisse positionner comme on l’entend.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ne partagent ni la même forme, ni la même taille, ni la même couleur, mais peuvent toutes deux êtres positionnées horizontalement ou verticalement sans requérir un support supplémentaire. La Xbox Series S est suffisamment petite pour que vous puissiez la déplacer, que ce soit au sein de votre maison ou pour l’emmener chez un ami. Là encore, ce dernier point était une requête fréquente de la part des joueuses et des joueurs.

Chris Kujawski, Principal Designer for Xbox Consoles, nous en dit plus :

« Le cœur de la conception a toujours été la collaboration entre les ingénieurs et l’équipe en charge du design. Pour atteindre la forme la plus efficace, la plus compacte, ces équipes ont passé des mois à proposer des prototypes et à simuler différentes architectures. En tirant les conclusions nécessaires de ces études et en imaginant la manière dont nos joueuses et joueurs pourraient positionner les consoles dans leurs foyers, nous nous sommes arrêtés sur ces deux formes uniques et iconiques. »

La Xbox Series S étant d’abord pensée pour les joueuses et les joueurs préférant le dématérialisé, l’équipe s’est efforcée de concevoir la forme la plus compacte jamais vue pour une console Xbox. À l’intérieur, on retrouve beaucoup d’avancées dont la Xbox One S profitait déjà, mais en retravaillant la forme de l’alimentation et en supprimant le disque dur, la Series S est 40 % plus petite que la One S.

La profondeur de la console est la même que celle de la Series X et c’est intentionnel. Le concept d’origine de la Series S portait le surnom de « Slice », comme une tranche. La console semblait découpée depuis la Series X, pour évoquer leur parenté. Nous avons pesé et réparti les composants pour nous assurer que la machine restait stable, à l’horizontale comme à la verticale. En résulte une console qui n’a besoin que de 20cm de profondeur sur votre étagère, en tenant compte des câbles d’alimentation et HDMI.

Cette flexibilité vous donne plus d’options pour définir votre espace de jeu : la Series S est si compacte qu’elle pourra toujours s’y insérer, mais vous pourrez également la déplacer plus facilement que n’importe quelle autre Xbox. Elle se glisse aisément dans un sac, pour que vous puissiez profiter d’une expérience de nouvelle génération, où que vous alliez.

L’équipe reçut d’excellents retours des clients auxquels elle avait présenté les différents prototypes de Xbox Series X, mais il fallait dorénavant se pencher sur les défis techniques à surmonter. La Xbox Series X dispose du système sur puce (System on Chip) le plus puissant qu’une Xbox ait connu, mais nous avons réussi à refroidir cette puce grâce à un seul ventilateur, qui a conditionné la forme définitive de la machine. En divisant la carte mère en deux pour disposer chaque moitié d’un côté du châssis central en aluminium, l’air peut entrer dans tout le système tout en produisant un minimum de bruit, pour que la console tourne efficacement et en silence.

En définitive, c’est la taille du ventilateur qui a déterminé les dimensions de la console. L’équipe s’est ensuite assurée que les proportions de tout ce qui maintient les autres composants majeurs correspondent pour obtenir l’équivalent presque parfait de deux cubes empilés l’un sur l’autre, ce qui est par la suite devenu le fondement de l’identité géométrique des deux consoles.

L’équipe a pensé que la petite base carrée de la console lui permettrait d’être installée facilement dans des espaces plus restreints qu’une console traditionnelle. La profondeur moindre de la Xbox Series X facilite l’accès à ses branchements et l’équipe a ajouté des repères que l’on peut toucher à l’arrière de la console pour qu’il soit plus facile de brancher les câbles. Si la console a d’abord été pensée pour se tenir verticalement, elle ne fait qu’environ 15cm de hauteur si l’on choisit de la positionner horizontalement, ce qui lui permet de s’adapter à la majorité des meubles et autres étagères. Les membres de l’équipe en charge du design ont testé dans leurs domiciles.

Chris Kujawski, Principal Designer for Xbox Consoles, élabore :

« Pour concevoir la Xbox Series X et la Xbox Series S, nous avons écouté nos fans afin de leur proposer les consoles les mieux optimisées pour offrir des jeux de nouvelle génération. Nous savons que nos joueuses et nos joueurs ont parfois des profils très différents, il fallait que nous leur donnions le choix. Les deux consoles disposent de la Xbox Velocity Architecture pour proposer des graphismes de grande qualité, des temps de chargement ultra-rapides et de nouveaux types de gameplay. Ces consoles ont été conçues de l’intérieur vers l’extérieur pour que nous dépassions les attentes de nos fans actuels et de celles et ceux à venir. »