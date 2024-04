XOCIETY amène les jeux AAA dans le monde du Web3 avec Sui

XOCIETY et Mysten Labs vont donc travailler ensemble pour révolutionner le jeu dans l’espace Web3. Grâce à ce partenariat, NDUS Interactive lancera XOCIETY sur Sui, avec le plein soutien de Mysten Labs.

Sui et XOCIETY représentent un mariage parfait pour montrer le véritable potentiel du jeu Web3 avec l'envie de NDUS Interactive que les joueurs jouent et découvrent XOCIETY lors d’événements hors ligne et en ligne sur Sui.

XOCIETY sera disponible en accès anticipé au quatrième trimestre de 2024. XOCIETY, un jeu de tir pop avec des éléments de RPG, des combats dynamiques en JcJ et des expériences immersives en JcE, est destiné à redéfinir les normes du jeu dans l’ère du Web 3.0.

Grâce à une technologie de pointe et un engagement en faveur de l’innovation, XOCIETY promet d’offrir un véritable jeu AAA aux joueurs du monde entier.

Développée par TeamNDUS, l’équipe de direction principale de XOCIETY possède une expérience au sein de grandes entreprises de jeux mondiales telles que NCSOFT, Nexon et Krafton. L’équipe est composée de talents en développement, en affaires et en art. Parmi les membres remarquables de l’équipe, citons :

Myoungjin Lee , artiste créatif et auteur de l’original Ragnarok,

, artiste créatif et auteur de l’original Sang Chung , directeur commercial, ancien responsable de PlayDapp , la première entreprise web3 coréenne à être cotée sur Coinbase et Binance,

, directeur commercial, ancien responsable de , la première entreprise web3 coréenne à être cotée sur et Jeffry Kim, directeur principal, avec 20 ans d’expérience et plusieurs projets de développement pour NCSOFT et NEXON. Le partenariat de XOCIETY avec Mysten Labs est le premier d’une série de catalyseurs visant à promouvoir les jeux Web3 AAA dans le grand public.





À propos de Mysten Labs.

Mysten Labs est une équipe d’experts en systèmes distribués, langages de programmation et cryptographie, dont les fondateurs étaient des cadres supérieurs de la recherche Novi de Meta et des architectes principaux de la blockchain Diem et du langage de programmation Move. La mission de Mysten Labs est de créer une infrastructure fondamentale pour le Web3. https://mystenlabs.com.

À propos de Sui.

Sui est la première blockchain de couche 1 conçue dès le départ pour permettre aux créateurs et aux développeurs de construire des expériences adaptées aux prochains milliards d’utilisateurs du Web3. Développée par Mysten Labs, Sui est scalable horizontalement pour prendre en charge une large gamme de développement d’applications décentralisées (dApps) avec une vitesse inégalée à faible coût. Cette plateforme unique en son genre offre aux utilisateurs une blockchain polyvalente avec un débit élevé, des vitesses de règlement instantanées, des actifs riches sur la chaîne et des expériences Web3 conviviales. Sui représente une avancée majeure dans le domaine de la blockchain, conçue de bas en haut pour répondre aux besoins des prochains milliards d’utilisateurs dans le domaine de la cryptomonnaie. https://sui.io.