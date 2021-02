Yakuza: Like a Dragon, une édition spéciale à venir chez Pix'n Love pour accompagner la sortie du titre sur PS5

Disponible depuis quelques mois sur PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, la version PlayStation 5 de Yakuza: Like A Dragon se fait désirer. Pour rappel, le héros Ichiban Kasuga va passer 18 ans de sa vie en prison pour un crime dont il n’est pas l’auteur. Quand il est libéré, il découvre que l’homme qu’il respectait le plus a massacré son clan. Ichiban décide donc de reprendre son destin en main en plus de lever le voile sur cette sombre trahison.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs en herbe, une édition collector limitée est disponible dès maintenant en précommande sur le site de Pix’n Love au prix de 79,90 € pour accompagner la sortie de Yakuza: Like a Dragon sur la nouvelle machine de Sony Interactive Entertainment. Cette dernière comprend donc le jeu pour la PS5, un artbook de 128 pages, un certificat numéroté, quatre lithographies ainsi qu’une boîte cartonnée avec des couleurs Pantone. Notez que cette édition est également disponible chez Pix’n Love pour la PS4 et les Xbox One et Xbox Series X | S.

Contenu de l'édition collector limitée

Le jeu Yakuza: Like a Dragon pour PlayStation 5.

Un artbook de 128 pages regroupant de nombreuses illustrations et les interviews exclusives de Toshihiro Nagoshi, Hiroyuki Sakamoto et Masayoshi Yokoyama.

Un certificat d'authenticité numéroté.

4 lithographies.

Une boîte cartonnée inédite avec des couleurs Pantone.

En attendant, Yakuza: Like a Dragon est disponible sur PS4 pour 54,19 € sur Amazon.