Yu-Gi-Oh! Master Duel : une bande-annonce teaser avec Exodia et un rapide point sur le nombre de cartes disponibles

Le mois dernier, Konami a présenté tout un tas de nouveautés à paraître côté jeux vidéo pour sa licence Yu-Gi-Oh! lors de son Digital Next et nous avait donné rendez-vous à la gamescom 2021 pour nous reparler de l'un de ces projets, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bon, si les maigres détails du communiqué de presse reçu et la vidéo diffusée sont les seules nouveautés de l'évènement en ligne, cela risque de faire des déçus.

En effet, nous apprenons seulement que ce nouveau jeu permettra de s'amuser avec plus de 10 000 cartes dont les iconiques Magicien Sombre, Dragon Blanc aux Yeux Bleus et Exodia l'Interdit. Nous les retrouvons justement dans la bande-annonce teaser partagée par la même occasion, qui nous met bien dans l'ambiance avec une expérience de jeu qui s'annonce dynamique avec divers effets visuels à l'écran pour nous immerger durant les parties.

Yu-Gi-Oh! Master Duel est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android à une date indéterminée. En attendant, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est vendu 39,99 € à la Fnac.