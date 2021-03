Zynga rachète Echtra Games (Torchlight III), qui va développer un RPG cross-platform

Zynga est un célèbre développeur de jeux pour navigateurs, il a récemment fait parler de lui avec la révélation de Star Wars: Hunters, et il annonce aujourd'hui qu'il vient de racheter Echtra Games, studio de développement derrière Torchlight III notamment. L'objectif de Zynga est de renforcer ses rangs en matière de création de jeux multiplateformes.

Et Echtra Games ne va pas chômer, car Zynga annonce que son nouveau studio va plancher sur un jeu de rôle cross-platform, en partenariat avec NaturalMotion, un autre studio lui appartenant. Max Schaefer, PDG d'Echtra Games, déclare :

Echtra Games est ravi de rejoindre la famille Zynga. Nous partageons la vision de Zynga selon laquelle le jeu multiplateforme est une partie essentielle de l’avenir des RPG et du divertissement interactif et nous sommes impatients d’appliquer notre vaste expérience et nos talents à cet effort.

Frank Gibeau, PDG de Zynga, rajoute :

Max et son équipe chez Echtra Games sont responsables de certaines des propriétés de jeu les plus légendaires jamais créées, et ils sont des experts du genre Action-RPG et du développement multiplateforme. Je suis ravi d’accueillir l’équipe d'Echtra Games dans la famille Zynga. Cette acquisition contribuera à faire croître nos licences et marques emblématiques des mobiles aux PC et consoles, tout en contribuant à élargir davantage le marché adressable total de Zynga.