Torchlight III : bientôt la fin de l'Accès Anticipé, une date de sortie donnée sur PS4, Xbox One et PC

À l'occasion de l'annonce de Torchlight III sur Switch au mois d'août, nous avions également appris que le dungeon crawler hack'n slash d'Echtra Games et Perfect World Entertainment verrait le jour dans sa version commerciale à l'automne. Nous y sommes et la date vient donc de nous être donnée.

Torchlight III sortira donc de son Accès Anticipé sur PC (Steam) et débarquera sur PS4 et Xbox One le 13 octobre, à 16h00 précisément sur les plateformes de téléchargement au prix de 39,99 € avec en bonus un familier Fée exclusif. Bien entendu, les joueurs profitant actuellement de l'Early Access auront droit à la version finale sans frais supplémentaires. Le PDG d'Echtra Games et cofondateur de la franchise Torchlight, Max Schaefer, a déclaré ces quelques mots pour l'occasion :

La sortie de Torchlight III n'aurait pas été possible sans le travail incroyable de l'ensemble de l'équipe d'Echtra et de notre communauté extraordinaire de joueurs en accès anticipé. Nous avons mis tous nos efforts dans cette nouvelle aventure et avons reçu des soutiens formidables de la part des joueurs pendant que le jeu était en développement. En apportant à Torchlight III des changements importants au cours de l'accès anticipé, nous avons fait tout notre possible pour intégrer leurs feedbacks de façon significative avant la sortie officielle. Nous sommes impatients d'accueillir tous les joueurs sur la Frontière le mois prochain !

La version Switch est quant à elle toujours attendue pour la fin d'année, sans plus de précision. Et côté contenu, vous pourrez donc profiter de trois actes scénarisés, de Forts personnalisables, d'un donjon end game nommé Don'djinn de Fazir Shah, d'un système de Renommée à gagner via des contrats avec plusieurs paliers de progression ou encore de sous-catégories de Reliques, entre autres.

