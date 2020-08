Torchlight III annoncé sur Switch en vidéo, une période de sortie donnée sur toutes les plateformes

Parmi les jeux qui ont fait une apparition lors du Nintendo Indie World de ce soir, nous retrouvons Torchlight III d'Echtra Games et Perfect World Entertainment. Oui, si jusqu'à présent le hack'n slash / dungeon crawler était uniquement annoncé sur PS4 et Xbox One en plus de sa sortie en Accès Anticipé sur PC via Steam, il verra donc aussi le jour sur la console portable, permettant d'y jouant vraiment n'importe où.

En bonus, les joueurs qui craqueront pour cette version Switch (console vendue 199,99 € dans sa version Lite turquoise sur Amazon) recevront un familier exclusif à la couleur allant bien avec les jeux de la plateforme, la Fée rouge. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante en plus d'apprécier du gameplay dans la bande-annonce ci-dessus.

« Sortir Torchlight III sur Nintendo Switch fait partie des demandes les plus insistantes des fans, et nous sommes heureux de pouvoir exaucer ce souhait. » déclare Max Schaefer, PDG d'Echtra Games et cofondateur de la franchise Torchlight . « C'est l'un des jeux les plus accessibles pour les fans d'ARPG, et une excellente porte d'entrée dans l'univers ; sur cette plateforme, Torchlight III sera une aventure à la prise en main instantanée et à emporter n'importe où. »

Pour terminer, sachez que la sortie de Torchlight III est prévue pour cet automne sur toutes les plateformes précédemment citées.