The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III annoncé et daté sur PC, une nouvelle bande-annonce scénaristique pour la version Switch diffusée

Depuis le 22 octobre dernier, les joueurs Occident peuvent enfin découvrir The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sur PS4, après des années d'attente. Contre toute attente, une version à destination de la Switch a été annoncée début décembre dans le monde entier, une fois de plus éditée par NIS America en Europe et Amérique du Nord.

À l'occasion de la PAX South 2020, l'éditeur a partagé une nouvelle bande-annonce de cette édition Switch, mettant en avant le scénario et indiquant que 26 objets cosmétiques seront inclus avec, sans toutefois donner de date de sortie pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Au Japon, ce portage est attendu le 19 mars.

Mais ce n'est pas tout, car une version PC a également été dévoilée, portée par Engine Software et PH3 Games. Son framerate sera débridé, pouvant atteindre 240 fps et au-delà si vous avez une bête de compétition, avec des raccourcis clavier personnalisables, un support des écrans ultra-larges, la présence d'un anti-aliasing à échantillonnage multiple (MSAA) jusqu'à 8 fois, de l'occlusion ambiante (HBAO+), de la transparence par suréchantillonnage (TRSSAA) pour l'anticrénelage, des ombrages améliorés et une haute qualité de traitement de l'image, une meilleure caméra avec une distance d'affichage illimitée, la possibilité d'accélérer le jeu jusqu'à 6 fois et une fonction de sauvegarde automatique... Oui, la liste est longue comme le bras, c'est dire si les joueurs PC seront gâtés côté technique. Les 26 objets cosmétiques seront là encore offerts, mais seulement jusqu'au 30 mars 2020.

Vous l'aurez donc compris, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant la sortie de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sur PC, qui a été daté au 23 mars prochain sur Steam et GOG. Espérons tout de même que la localisation du quatrième épisode a déjà commencé en coulisse et soit annoncée plus tard cette année.