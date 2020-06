Torchlight III : l'Accès Anticipé lancé sur Steam en vidéo

En début d'année, Perfect World Entertainment et Echtra Games ont annoncé que leur Action-RPG Torchlight Frontiers changeait de nom pour devenir Torchlight III et ainsi s'insérer en tant que véritable suite à la licence. Il était jusqu'à présent jouable en alpha fermée, qui avait justement fait son arrivée sur Steam dans le même temps, enrichie par la suite par la classe Tireur. Le développement a poursuivi son cours jusqu'à aujourd'hui et sa sortie en Accès Anticipé sur la plateforme de Valve, comme annoncé au cours du PC Gaming Show 2020.

Évidemment, rien n'est figé dans le marbre et les développeurs comptent sur les retours de la communauté pour faire évoluer Torchlight III dans la bonne direction et en faire un succès.

« L'arrivée de Torchlight III en Accès Anticipé marque le retour de la franchise que les fans d'action RPG connaissent et adorent », dit Max Schaefer, PDG d'Echtra Games et cofondateur de la franchise Torchlight. « Le feedback des joueurs est extrêmement important pour nous, et nous avons hâte de travailler avec la communauté tandis que nous continuons à développer Torchlight III afin d'en faire le meilleur titre de la série. Avec le lancement de l'accès anticipé de Torchlight III, il est temps pour les aventuriers, les fans de la première heure comme les nouveaux arrivants, de reprendre les armes et braver la Frontière ! »

Torchlight III est donc disponible sur Steam en Accès Anticipé au prix de 29,99 € et se hisse déjà au sein des meilleures ventes de la plateforme ! Des versions PS4 et Xbox One sont également prévues.