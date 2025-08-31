PREVIEW Clive Barker’s Hellraiser: Revival, dans l’enfer de la démo la plus dérangeante de la gamescom 2025

Une première approche frissonnante





À la gamescom 2025, nous ne nous attendions pas à vivre une telle expérience. Clive Barker’s Hellraiser: Revival n’était pas vraiment parmi les titres que nous guettions, et pourtant, il s’est imposé comme l’un des moments les plus marquants – et perturbants – de tout le salon. Développé par Saber Interactive et Boss Team Games, le jeu nous plonge dans l’univers cauchemardesque imaginé par Clive Barker lui-même. Nous avons vite compris qu’il ne s’agissait pas d’un survival horror classique, mais d’une proposition conçue pour mettre nos nerfs à rude épreuve. Et pas qu'un peu !

Nous n’avions encore jamais été confrontés à un univers aussi ouvertement « pour adultes » : nudité frontale, violence extrême, souffrance montrée sans détour, sadomasochisme visuel...

Dès les premières minutes, le malaise s’installe. Nous incarnons Aidan, simple spectateur d’un rituel mené par Sunny, sa compagne, autour de la Genesis Configuration. Tout semble d’abord presque solennel, mystérieux… puis la scène bascule brutalement. Les Cenobites apparaissent, Sunny est littéralement écorchée vive sous nos yeux, et nous restons pétrifiés devant une mise en scène d’une crudité rarement vue dans un jeu vidéo. Nous n’avions encore jamais été confrontés à un univers aussi ouvertement « pour adultes » : nudité frontale, souffrance montrée sans détour, sadomasochisme visuel. Le corps est exposé, manipulé, torturé, avec une esthétique qui provoque autant qu’elle fascine. C’est dérangeant, mais impossible de détourner complètement le regard.

Après ce démarrage particulièrement choquant, manette en mains, nous avons rapidement compris que le gameplay n’avait rien de reposant. Plus dérangeant encore, certaines séquences nous forçaient à infliger nous-mêmes de la douleur à notre corps – arracher des crochets plantés dans la chair d’Aidan, par exemple – comme un rappel brutal de la philosophie de Clive Barker, où plaisir et souffrance se confondent. Dans ce que nous avons pu jouer, une première section nous a entraînés à travers un labyrinthe surnaturel, où des créatures surgissaient soudainement, nous obligeant à choisir une direction dans l’espoir de trouver la bonne issue.

Plus loin, nous avons traversé des pièces où des hommes masqués, vêtus d’équipements rappelant les pires psychopathes tueurs de films d’horreur, infligeaient des sévices à des victimes déjà à l’agonie. Sans arme au départ, la furtivité s’imposait comme notre seule échappatoire, car affronter ces ennemis de face relevait du suicide. Lorsque nous avons enfin mis la main sur une arme, un semblant de sécurité s’est installé… mais pour peu de temps : elles s’usent vite et les munitions sont rares. Chaque pas dans cette démo ressemblait à une descente supplémentaire vers quelque chose que nous n’avions pas envie de voir... mais que nous étions incapables d’abandonner.