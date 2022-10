PREVIEW Dragon Quest Treasures : de l’or, quelques souvenirs et encore beaucoup de secrets

Jolie petite histoire





Il ne s’appelle pas Dragon Quest XII, mais bien Dragon Quest Treasures. Alors pourquoi avons-nous eu l’impression de voir des clins d’œil durant toute la durée de cet aperçu. Ça, c’est la question à laquelle nous allons répondre durant cette preview. Mais avant, il faut apprécier à sa juste valeur un Dragon Quest. Et en l’occurrence, cette série, c’est avant tout de belles histoires qui nous donnent l’impression d’avoir déjà été racontées mille fois, mais qui nous séduisent toujours, ne serait-ce que pour les émotions qu’elles nous procurent.

Du peu que nous en avons vu, Dragon Quest Treasures attire le regard.

Spin-off ou pas, Dragon Quest Treasures n’échappe pas à cette vérité générale. Quel que soit le contexte ou les personnages, nous pouvons compter sur la série pour nous faire voyager au bout du monde et en très bonne compagnie. Celle de Dragon Quest Treasures est d’autant plus sympathique que nous la connaissons déjà. En effet nous suivons Erik, le même que nous avons rencontré par le passé dans Dragon Quest XI. Lui et sa sœur Mia donnent le tempo de cette nouvelle aventure qui nous raconte leur enfance sur fond de piraterie. Malgré ce qu’en pensent les Vikings écervelés qui les retiennent sur leur navire, les deux jumeaux ont un talent inné pour dénicher des trésors.

C’est donc armés de leur courage et accompagnés d’un chat et d’un cochon bien étranges qu’ils sautent le pas vers une vie d’aventurier. Sans mauvais jeu de mots, le pitch est ultra bateau, mais en même temps, il n’en faut guère plus pour retrouver ce côté feel-good qui réussit si bien à la série. Déjà légèrement saupoudré de fan service, le scénario et l’univers fonctionnent dès les premières minutes de jeu. Et si très rapidement le déroulé devient très basique, nous pouvons au moins dire que Dragon Quest Treasures est un digne successeur de la saga pour ce qu’il véhicule. Pour ce qui est de la manière de jouer en revanche, le spin-off tente de nouvelles approches pour sortir du lot. La faute peut-être à une preview trop courte, mais il est encore difficile de déterminer si les phases de recherche de trésor qui justifient le nom du jeu auront un gros impact sur la totalité du jeu.

Pour faire simple, il s’agit de séquences d’énigmes assez rigolotes, durant laquelle nos héros ont une vision de l’emplacement d’un trésor. Votre but est simplement de retrouver l’endroit que vous avez vu pour dénicher les richesses. Rigolo sur le papier, cette chasse au trésor s’est révélée un peu courte, nous laissant ainsi sur notre faim. Nous nous sentons toutefois obligé de préciser qu’il ne s’agissait que du début de l’aventure. Autrement dit, nous nous attendons à ce que ce mini-jeu prenne un peu d’ampleur sous peine de passer complètement à côté de l’élément caractéristique de ce spin-off.

Monstrueuses retrouvailles





Et puisqu’il est question de prise en main, le joueur expérimenté va vite se rendre compte que les combats réservent quelques surprises. La plus grande d’entre elles, c’est évidemment l’abandon pur et simple des affrontements au tour par tour. Il n’y a visiblement plus que le temps réel qui fonctionne aux yeux de Square Enix et, à vrai dire, c’est loin de nous déranger. Simplement, l’action n'est pas très impressionnante. Nous dirions même qu’Erik et Mia se trainent un peu dès qu’il s’agit de fracasser des monstres. De toute manière, ce ne sont pas eux les stars du combat, mais bien l’équipe de monstres qu’ils peuvent constituer pour les aider dans leur quête.

Dragon Quest Treasures attire le regard.

L’initiative est assez étonnante, car nous pensions que les développeurs voulaient simplement s’éloigner des Dragon Quest traditionnels. Au lieu de cela, les voilà qui ramènent une bonne vieille mécanique qui rend non seulement les combats plus intéressants, car plus variés et stratégiques, mais aussi l’exploration plus agréable, vu que vos créatures peuvent vous aider à parcourir les terres de Draconia. Entre tradition et modernité, comme diraient certains titres peu inspirés. Dans le cas de Dragon Quest Treasures, le juste équilibre semble avoir été trouvé, mais il est encore trop tôt pour en juger. Certes, nous connaissons maintenant les grandes lignes, le titre s’est pourtant à peine laissé effleurer. Montrer son potentiel c’est une chose, mais dévoiler toute la profondeur du gameplay qui sera nécessaire sur la longueur, ça sera visiblement pour une autre fois.

Nos premières impressions : Bon ! Elles sont loin d’être définitives, mais du peu que nous en avons vu Dragon Quest Treasures attire le regard. C’est bien davantage pour son univers et tout ce que nous inspire le nom de Dragon Quest que pour la jouabilité en elle-même. Non pas qu’il y ait de problèmes avec la prise en main, le gameplay est pour l’instant trop succinct pour savoir si le mélange de fan service, le retour des monstres et l’abandon du tour par tour dans les combats va fonctionner sur le long-terme. Sur une petite session, c’est en tout cas encourageant et assez différent de ce que nous connaissons pour scruter la sortie du jeu, le 9 décembre prochain, avec intérêt.

Vous pouvez précommander Dragon Quest Treasures sur Amazon à 59,99 €.