Dragon Quest : Yuji Horii célèbre les 36 ans de la licence avec un teaser pour Treasures et un trailer de lancement pour le portage mobile de Builders

Le Japon est déjà passé au 27 mai, ce qui signifie que la licence Dragon Quest fête sa 36e bougie. Si les 35 ans avaient été célébrés en grande pompe avec une présentation dédiée nous ayant notamment dévoilé Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ce ne sera pas le cas cette année. Yūji Horii a tout de même tenu à apparaître dans une petite vidéo à retrouver ci-dessous, se rendant à Dragon Quest Island pour l'occasion, malheureusement sous la pluie. Il ne nous apprend hélas rien de nouveau concernant DQXII, sur lequel l'équipe du jeu travaille dur.

Cette année 2022 marquera aussi les 10 ans de Dragon Quest X, dont une version « Offline » est prévue pour le Japon. Mais ce sont deux autres titres qui se sont montrés pour cet anniversaire. Le premier n'est autre qu'un portage de Dragon Quest Builders promis de longue date et qui est lancé ce jour sur iOS et Android. L'autre production qui repasse une tête, c'est le spin-off Dragon Quest Treasures mettant en scène Erik et sa sœur Mia, dévoilé l'an dernier et qui a droit à un nouveau teaser. Toujours aucune plateforme à l'horizon, mais plus d'informations nous seront données en juin, alors il n'y a plus qu'à patienter quelques jours ou semaines.

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée est lui toujours vendu sur Amazon sur PS4 et Switch.

