PREVIEW de Iron Danger : la mort lui va si bien

Mourir un autre jour





Pour cette première prise en main, nous n’avons d’ailleurs pas attendu bien longtemps avant de passer l’arme à gauche. Il n’a pas fallu cinq minutes pour que Kipuna, notre jeune avatar, soit violemment embrochée au bout d’un rocher pointu. Est-ce là le signe d’une incompétence honteuse ? Pas le moins du monde. Sous nos yeux ébahis la jeune héroïne est revenue à la vie grâce à un twist scénaristique et une mécanique de jeu fondamentale qui a bouleversé la première impression que nous avons eue en lançant Iron Danger.

Sa véritable nature occulte complètement la dimension « combat » pour dévoiler un authentique puzzle-game.

Au premier abord, le titre prend l’apparence d’un jeu de tactique en temps réel avec des combats au tour par tour. En substance la nomenclature est bonne et l’interface soignée ne manque pas de nous rappeler des titres comme Divinity: Original Sin. Néanmoins Iron Danger cache bien son jeu. Il faut pratiquer un peu pour découvrir que sa véritable nature occulte complètement la dimension « combat » pour dévoiler un authentique puzzle-game, et plutôt bon en plus du reste.

Ce changement de cap, nous le devons à la jeune demoiselle qui se découvre le pouvoir singulier de pouvoir contrôler un court laps de temps, à savoir les cinq dernières secondes qui se sont écoulées. Ça n’a l’air de rien dit comme cela, mais il s’en passe des choses en si peu de temps. Vu la fragilité de votre personnage, la mort n’est jamais bien loin et il va falloir tester et trouver la combinaison de compétences (attaques, déplacements, sorts, objets, etc.) idéale pour passer les obstacles.

La difficulté des voyages dans le temps



Il est également possible, et largement recommandé, de jouer avec votre environnement pour prendre l’avantage. Cela va généralement consister à enflammer un tonneau d’huile, empêcher les ennemis de passer un goulot d’étranglement ou bien se cacher parmi les hautes herbes. C’est déjà un bon début, mais il faut reconnaître que l’exploitation de la carte est encore incomplète et manque d’enjeu. Concrètement ce sont des décors assez vides que nous avons explorés sans aucun objet caché ou récompense pour fouiller les alentours. La seule chose que nous trouvons sur notre chemin, ce sont des tonneaux explosifs, des baies pour se soigner et un panorama plutôt sympa à regarder pour un titre de cet acabit.

À notre sens, le level design est aussi bien ficelé et intelligent que pouvait l’être la série Portal en son temps.

Bref, pour en revenir à la mécanique temporelle, elle est aussi compliquée à expliquer qu’à jouer. Un tel gameplay nécessite une longue mise en place qui va vous demander de bidouiller chaque « battement » qui correspond à une demi-seconde. La prise en main est pour le moins rugueuse au tout début et un peu chronophage. La maîtrise de cette mécanique est en revanche très valorisante. Et comme dans tout bon puzzle-game, Iron Danger sait nous challenger avec de nouvelles compétences à maîtriser et de nouveaux casse-têtes fort bien trouvés. À notre sens, le level design est aussi bien ficelé et intelligent que pouvez l’être la série Portal en son temps. C’est encore plus vrai dès lors que nous avons la possibilité de contrôler deux personnages à la fois et donc d’avoir deux timelines différentes pour encore plus de complexité, mais aussi de synergie.

Vous l’aurez compris cette fonctionnalité-clé nous a vraiment paru intéressante et il est bien dommage de voir que celle-ci peut être gâchée par moments à cause de la caméra en vue du dessus. Quelques imprécisions viennent ruiner nos enchainements, forçant parfois à redémarrer la timeline. Dans le même ordre d’idées, le pathfinding a lui aussi fait des siennes, nous rappelant parfois certains jeux de stratégies des années 90. Nous avons dénombré plusieurs blocages de personnages, ainsi que des dispersions improbables rendant les puzzles pour le moins compliqués. Nous n’en sommes qu’à la phase de bêta, le jeu a encore du temps pour gommer ces défauts mineurs.

Jolie petite histoire





Par ailleurs, nos morts répétées et nos crampes de cerveaux ne nous ont pas empêchés de profiter du scénario. Une petite histoire de divinités anciennes et de rivalité entre nations qui ne paie pas de mine, mais qui nous a embarqués dans son petit univers. Ce sont les protagonistes qui se sont révélés les plus attachants au cours de ce récit. Les lignes de dialogues sont nombreuses pour découvrir les liens naissants entre les héros. Un bon moyen également de découvrir le folklore finlandais dont l’histoire s’inspire et qui semble cher aux enfants du pays composant l’équipe de développeurs d’Action Squad Studios.

Petit bémol dans tout cela, les chapitres sont nombreux, mais relativement courts. Même constat pour la carte de chaque niveau, beaucoup trop petite pour inciter à l’exploration. Le sentiment d’aller d’un point A à un point B pour enchaîner les énigmes se fait parfois sentir. Et si nous ne pouvons pas dire que le contenu est chiche, nous ne dirons pas non plus que celui-ci est généreux et c’est bien dommage, car il est possible que nous en redemandions une fois le jeu sorti en version 1.0.