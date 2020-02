Marvel's Iron Man VR classé par l'ESRB, ça va parler de fesses !

Marvel's Iron Man VR aurait dû sortir à la fin du mois, mais comme Marvel's Avengers, il a été repoussé. Cela n'a pas empêché l'ESRB de décortiquer le titre et de lui attribuer un « T for Teen ».

L'organisme de classification nord-américain dresse donc un petit portrait de Marvel's Iron Man VR, un jeu en réalité virtuelle pour PS4 orienté vers l'action avec Tony Stark et qui proposera des séquences explosives, parfois « violentes », l'ESRB parlant d'un pistolet pointé vers l'écran par exemple. Jugez plutôt :

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en réalité virtuelle dans lequel les joueurs jouent le rôle de Tony Stark / Iron Man alors qu'il combat un méchant déterminé à détruire sa société. À la première personne, les joueurs interagissent avec différents personnages et se livrent à des combats dans la combinaison d'Iron Man. Les joueurs utilisent des lasers, des missiles et des rayons répulsifs pour détruire les vagues de drones et de chars ennemis. Les batailles sont accompagnées de grandes explosions et d'effets de tirs réalistes. Dans une séquence, des civils peuvent être entendus alors qu'ils crient à l'intérieur des ascenseurs, alors que les joueurs tentent de les aider à échapper aux détonations. Les cinématiques montrent des actes de violence supplémentaires : un personnage pointant un pistolet vers l'écran ; un Tony attaché se faisant arracher son Réacteur Arc de sa poitrine. Le mot « fesses » est entendu dans le jeu.