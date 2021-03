PREVIEW de It Takes Two : notre avis après trois heures en compagnie du nouveau jeu coopératif de Josef Fares

C'est une poupée qui dit bon, bon, bon...





En nous présentant sa dernière création, Josef Fares nous avait prévenus que nous sentirions l’amour que l’équipe avait investi dans ce projet. Le producteur-star n’a jamais été aussi proche de la vérité, car c’est avec des papillons dans le ventre que nous avons parcouru les trois premières heures d'It Takes Two. Une aventure très orientée sur la plateforme qui a la particularité de raconter une histoire d’amour pour le moins surprenante.

It Takes Two a tout pour nous enthousiasmer.

Cody et May sont ensemble depuis de nombreuses années et ont eu ensemble la tendre Rose. Un tel bonheur ne pouvait pas durer, nous faisons donc la connaissance des protagonistes alors que leur passion est usée jusqu’à la corde. Le divorce n’est plus très loin et cela, Rose a du mal à l’accepter. Une ellipse plus tard, l’âme de ses parents se retrouve, comme par enchantement, dans des poupées fabriquées à leurs effigies. C’est le début d’un périple troublant pour ces deux-là que tout oppose. Pour un jeu qui aborde un sujet aussi épineux que les relations familiales, nous devons avouer qu’It Takes Two se débrouille pour être toujours juste. C’est osé, mais le jeu parvient à nous envoyer des ondes positives comme le ferait une bonne comédie. Nous devinons toutefois, dès les premières secondes de l’aventure, que le jeu nous amène doucement vers une happy-end prévisible. À voir si Josef Fares nous surprendra par la suite.

Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il nous a pris au dépourvu avec un titre aussi beau. La qualité de la réalisation d’It Takes Two force le respect. Les animations, les effets de lumières, les textures... graphiquement, il n’y a rien à jeter. Mais il n’est pas uniquement sublime techniquement parlant. Les artistes d’Hazelight ont fait parler leur talent pour créer des mondes absolument féeriques. Visuellement, nous ne sommes pas loin d’un film Pixar. Les talents du studio ont vraiment créé un univers très mignon à parcourir et surtout très varié, si bien que nous en oublions rapidement qu’il ne s’agit que de la maison des héros. La magie de ce monde n’est perturbée que par la mort un peu brutale du premier boss du jeu. Un détail dans le fond, mais cela nous a retiré une ou deux étoiles qui brillaient dans nos yeux.

La prouesse artistique se poursuit dans le design des personnages hauts en couleur. Nous n’avons pu faire que les trois premiers chapitres du jeu, mais cela était suffisant pour rencontrer un paquet d’interlocuteurs aussi drôles que loufoques. Malgré le postulat de base, It Takes Two ne se prend vraiment pas au sérieux et c’est une autre raison qui fait que le courant passe immédiatement avec le jeu. Le Docteur Hakim, livre spécialisé dans les relations amoureuses, est un parfait exemple de personnage aussi absurde qu’irrésistible. Chacune de ses interventions est saugrenue et systématiquement accompagnée d’un air de tango. Impossible de ne pas tomber sous le charme.

Juste une comptine ?





It Takes Two ne tombe heureusement pas dans l’écueil de la belle coquille vide. Il s’appuie au contraire sur une jouabilité simple, mais ultra léchée, qui s'articule sur de la coopération si chère à Josef Fares. Le but du jeu est de réaliser une série d’énigmes en vous servant du gameplay asymétrique de Cody et May. Ce n’est clairement pas la difficulté qui caractérise It Takes Two. La mort est permissive et la résolution des problèmes n’est pas aussi alambiquée que dans un Portal, mais demande peut-être plus de réflexes sur les phases de plateformes. La simplicité du jeu met toutefois en lumière un level design et un game design d’une grande précision. Hazelight semble avoir pensé à tout pour rendre la progression aussi fun qu’intuitive. La gestion de la coopération est elle aussi super bien pensée. Sur votre écran s’affiche en permanence un écran splitté qui permet d’avoir la vision des deux personnages. Cela peut sembler embêtant au début, puisque nous ne pouvons jouer que sur 50 % de notre moniteur, mais très vite cette clairvoyance s’avère être un atout pour avoir une vue d’ensemble. Qui plus est, la proportion de l’écran splitté change régulièrement selon l’action pour donner plus de place au personnage qui réalise une action importante.

Le plus fantastique, c’est qu’It Takes Two est d’une variété grandiose. Chaque nouveau niveau propose une mécanique inédite (et bien sûr différente selon votre avatar), qui change complètement la façon d’aborder l’aventure. En trois heures, nous sommes passés d’un jeu de plateformes classique à une séance de glissade sur rails, avant de prendre les armes pour mettre l’accent sur l’action, tout ça en ayant piloté un bateau, un avion et même en reprenant les codes des jeux de combat en 2D... It Takes Two touche littéralement à tout. Cette perpétuelle découverte était même entrecoupée de mini-jeux permettant d’opposer notre duo à travers de courts défis. Une petite récréation pour les deux joueurs aux commandes, mais qui n’a rien d’extraordinaire par rapport au reste du jeu.