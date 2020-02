PREVIEW de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : nous y avons rejoué, alors ?

Capcom continue de rendre fous les collectionneurs en sortant des compilations de dingue se basant sur la licence Mega Man. Durant le Tokyo Game Show 2019, nous avions pu essayer pendant plusieurs minutes Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, et nos premières impressions n’étaient pas très bonnes... Nous avons eu la chance d'y rejouer, cette fois-ci, nous avons eu accès à quelques options.

Cette deuxième prise en main a su nous faire changer d'avis.

Le point qui nous dérangeait grandement ? Les graphismes. Et pour cause, les pixels étaient baveux et étirés, donnant un aspect de pâté à l'image, très désagréable à l’œil. Nous avons donc eu accès à quelques options visuelles et, ouf, des filtres sont présents pour faire plaisir à nos mirettes. Ainsi, il est possible d'appliquer des scanlines pour adoucir le rendu, c'est beaucoup plus plaisant ! Les contours sont plus nets, certains éléments de décor sont moins affreux à l'écran, sincèrement, ça fait du bien !

En outre, les jeux DS ont droit à divers affichages, le deuxième écran (exhibant quelques informations pratiques comme la carte des lieux) peut être placé à différents endroits pour un confort visuel optimal, selon nos envies. Comment interagir avec celui-ci ? En usant du second joystick qui fait apparaître une petite flèche. C'est simple et sans prise de tête.

Nos nouvelles impressions : Bon !



Sincèrement, cette deuxième prise en main a su nous faire changer d'avis et nous rassurer. Oui, plusieurs filtres sont accessibles et permettent d’atténuer les contours et autres bouillis de pixels colorés. Pour le coup, nos pupilles sont ravies. Maintenant, nous avons hâte de découvrir le contenu de chaque production et le fameux mode Z Chaser.