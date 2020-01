PREVIEW de Zombie Army 4: Dead War, massacrer des morts à plusieurs, le secret du bonheur

De retour dans un quatrième épisode fidèle aux racines de la série, Zombie Army 4 revient dans un titre moins technique qu’un Sniper Elite, mais dans la même veine. Le titre n’en est pas moins mordant. Avec sa campagne narrative, le jeu a déjà de bons arguments pour lui, mais ce n’est qu’en multijoueur que le titre donne le meilleur de lui-même. Ce n’est pas vraiment le PvP qui nous intéresse ici, mais les possibilités offertes par le PvE. De ce point de vue, nous pourrions le comparer à un Left 4 Dead ou à un World War Z. Zombie Army 4 est plus riche et intense qu’il n’y parait, assez en tout cas pour devenir chronophage et captivant.

Les bonnes idées ne manquent pas dans Zombie Army

La seule ombre à ce tableau macabre est probablement la technique d’avant-guerre. La direction artistique n’a en revanche pas grand-chose à se reprocher, sans pour autant être époustouflante. Toutes les qualités de Zombie Army 4 résident finalement dans ses mécaniques bien huilées et taillées pour le teamplay. Le titre s’offre aussi le luxe d’avoir un bestiaire suffisamment varié pour offrir challenge et variété aux joueurs. Mention spéciale également au level design qui a visiblement été bien étudié, assez en tout cas pour donner un semblant de dimension tactique bien que le jeu soit avant tout un défouloir assumé.

Les bonnes idées ne manquent pas dans Zombie Army 4, pas plus que les options de personnalisations. Nous parlons bien entendu de modifications physiques, mais aussi, et surtout des capacités de vos personnages. Il faudra de nombreuses heures pour améliorer votre protagoniste avec tout l’équipement et les armes à débloquer avec l’expérience. La case de la durée de vie semble donc cochée.