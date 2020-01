TEST du Alienware Aurora R9 : la réponse de Dell aux joueurs exigeants

Une nouvelle Aurora se lève





En matière d’ordinateur de bureau, la gamme Alienware a toujours tenu à respecter son image de marque avec des designs du troisième type plutôt clivants. L’Aurora R9 est là pour repartir sur des bases saines et mettre tout le monde d’accord avec une approche plus moderne des desktops, et un design objectivement plus joli que les précédents Aurora ou l’Area 51. Pour les esthètes, ses formes arrondies seront très appréciées, d’autant qu’elles se marieront parfaitement avec le moniteur 27 pouces AW2720HF que nous vous avons déjà présenté. Nous nous amuserons par ailleurs à constater que Dell a favorisé l’un des deux coloris disponibles (le blanc cassé Lunar Light) en y ajoutant toujours plus de petites lumières histoire d’éclairer le nom de la marque.

La tour de Dell veut faire plaisir aux bidouilleurs

Alors le Aurora R9 serait-il une simple mise à jour de la machine pour la rendre plus jolie ? Eh bien pas du tout. Le desktop de Dell a été aussi repensé pour son accessibilité. En plus de tous les branchements disponibles à l’arrière de la bête, l’Aurora R9 offre également quatre branchements USB (trois type A et un type C) pour pluguer facilement vos accessoires ainsi que les prises Jack pour un micro-casque. Toujours dans le domaine de l’accessibilité mais dans un autre style, la tour de Dell veut faire plaisir aux bidouilleurs. Qu’ils soient amateurs ou pro, ils trouveront là un ordinateur qui vous laisse facilement accéder à ses entrailles, sans besoin du moindre outil en plus de cela. Nous apprécions forcément cette initiative qui invite à l’évolution, mais ce n’est pas la seule surprise que nous fait ce Aurora dernière génération.

Entrer dans la Legend





Car le plus important, voyez-vous, c'est que ce nouveau design n’a pas été uniquement étudié pour être joli et facile d’accès. Dell a pensé l’Aurora R9 d’un point de vue utilitaire en reprenant à son compte la conception Legend. Pour ceux qui l’ignorent, ce crédo apporte une meilleure circulation de l’air à la machine et cela se traduit pour le coup par des températures plus basses au niveau des composants, qui à leur tour peuvent délivrer de meilleurs performances. Dell n’a pas pris de risques avec cet effet domino qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Sans surprise, la conception Legend fonctionne à merveille.

L’utilisation des ventilateurs est minimale.

La température extérieure qui se dégage du boîtier reste toujours correcte, même après de nombreuses heures de jeu consécutives. De la même manière, les composants (même les plus gourmands) ne semblent pas trop atteints par les problèmes de surchauffe et parviennent à délivrer le meilleur d’eux-mêmes, même après de longues sessions gaming. Dernier avantage notable que nous avons pu ressentir grâce au design Legend : un silence reposant. Nous n’irons pas jusqu’à dire que la machine ne fait que ronronner, mais ce qui est certain c’est que l’utilisation des ventilateurs est minimale. Il a d’ailleurs fallu vraiment cravacher l’Aurora R9 pour lui faire faire un peu de bruit et même dans le pire des cas que nous ayons pu constater, l’utilisation d’un casque n’était absolument pas nécessaire pour retrouver la paix.

Le champion de tous





Puisqu’il faut bien parler des performances de l’ordinateur n’y allons pas par quatre chemins, l’Aurora R9 nous a donné entière satisfaction. En même temps cela ne pouvait être autrement, le bonhomme que nous a envoyé Dell est un compétiteur né armé de composants haut de gamme. Équipé d’une Nvidia GeForce RTX 2070 et d’un processeur Intel I7-9700K de 9ème génération, l’Aurora R9 a passé sans surprise tous nos tests avec succès. Il a ainsi ingurgité avec une facilité déconcertante tous les jeux de 2019 figurant dans notre ludothèque, ce qui comprend Resident Evil 2, Borderlands 3, Total War: Three Kingdoms, Gears 5, A Plague Tale: Innocence ou encore The Outer Worlds… pour ne citer qu’eux.

Sa conception Legend qui arrive à la fois à combiner un design esthétique et performant

Dell, sans doute confiant de sa prestation, n’a même pas essayé de nous impressionner avec la plus grosse de ses configurations qui peut contenir deux GeForce RTX 2080 Super et un processeur I9-9900K de 9ème génération. Nous apprécions évidemment d’avoir une bête de guerre entre les mains, mais la perspective de pouvoir faire de l’Aurora R9 un vrai couteau-suisse parmi les desktops gaming est également un atout. Avec un tarif allant de 999 à 4599 euros, l’ordinateur de Dell peut sacrifier sa réputation d’ordinateur destiné aux gamers hardcore sur l’autel de l’accessibilité.

Disons simplement qu’un joueur qui a investi plusieurs milliers d’euros ne regrettera pas un seul penny investi, mais que les joueurs plus modestes aimeront l’idée de mettre la main sur un produit gaming sans devoir lâcher tout leur salaire dedans. Cette accessibilité, il faut quand même la nuancer puisque l’Aurora R9 est relativement dispendieux quelle que soit sa configuration. Un tarif élevé qui oublie malgré tout le système de refroidissement liquide des précédents Aurora. Cela peut se comprendre, la conception Legend est justement là pour prendre le relai. En revanche, l’absence d’une sortie HDMI est moins défendable.

Ne restons pas bloqués là-dessus, il ne s’agit que d’un détail dans un océan de bonnes choses que nous apporte l’Aurora R9. Sa conception Legend qui arrive à la fois à combiner un design esthétique et performant est évidemment ce que nous retiendrons après coup. Les capacités très puissantes de l’unité que nous avons eue en test ne seront pas oubliées également. Reste maintenant à savoir si votre porte-monnaie pourra supporter un achat qui vaut autrement le coup.

Les plus Meilleur design à date

La conception Legend

Équipement de pointe

Polyvalent

Accessible

Evolutif pour ceux qui veulent bidouiller Les moins Pas de HDMI

Ni de refroidissement liquide