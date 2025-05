TEST Elden Ring : la ROG Ally Z1 Extreme face à l’Entre-Terre

Une quête épique avec nous, n’importe où





Elden Ring, c’est ce genre de jeu qui donne envie de tout plaquer pour partir en pèlerinage numérique. Le titre de Bandai Namco arrive sur la belle de Nintendo, la Switch 2, alors en attendant, nous avons testé ce monument du jeu vidéo sur la ROG Ally Z1 Extreme. Parce que se faire one-shot par un dragon dans son lit ou esquiver des boss dans le métro, ça n’a pas de prix (sauf pour la batterie). Alors, que vaut l’Entre-Terre dans un format de poche ? Parlons-en de ce test justement.

Un plaisir de pouvoir se trimballer une telle expérience n’importe où.

Vous en avez l’habitude maintenant, nous aimons essayer divers paramètres et nous avons poussé le titre. Mais encore ? Nous avons basculé les diverses qualités au maximum, le tout en 1080p, histoire de flatter la rétine. Oui, visuellement, c’est somptueux ; effets de lumière, textures fines, panorama à couper le souffle. Sans surprise, le framerate n’est pas très élevé. Pour entrer un peu plus dans les détails, dans les zones couloirs, le jeu tourne autour des 30-35 fps, et dans les environnements ouverts, ça descend entre 25 et 30 fps. C’est beau, certes, mais difficile de garder son calme quand le nombre d’images par seconde vacille en plein duel contre un chevalier spectral...

720p au minimum à gauche, 900p en élevé/moyen à droite.



Ensuite, nous avons fait mumuse avec une configuration plus modeste (720p, qualité basse). Et là, bonne nouvelle, nous avons du 60 fps constant dans les environnements fermés, et 50-60 fps en extérieur. Parfait pour les combats nerveux et les esquives millimétrées. Mais visuellement, la claque devient une petite tape. Clipping fréquent, textures qui scintillent, une image floue... L’immersion prend un coup, et l’Entre-Terre perd un peu de sa majesté. Dommage, car côté gameplay, c’est parfait.

Heureusement, la solution se trouve comme souvent entre les deux. En 900p, avec quelques paramètres sur « Haute », Elden Ring respire mieux. Mais pour faire simple :

Résolution : 900p ;

Qualité du ray tracing : non ;

Qualité des différents rendus sur « Hautes » sauf pour :

Profondeur de champ : Moyenne ; Qualité des ombres : Moyenne ; Qualité des reflets : Basse ; Qualité de l’eau : Basse ; Qualité des nuanceurs : Moyenne.



Ainsi, nous obtenons du 50-55 fps dans les lieux exigus, 40-55 fps dans les grandes zones ouvertes. Voilà donc un compromis qui fait plaisir. Le jeu reste magnifique, les textures sont nettes, les jeux d’ombres fonctionnent bien, et surtout, l’action reste fluide dans la majorité des situations. De quoi profiter de l’expérience complète sans sacrifier la performance ni l’esthétique.





Alors, Elden Ring en portable ? Oui, trois fois oui, à condition de savoir doser les réglages. En 1080p, c’est la claque visuelle... mais aussi pour la fluidité. En 720p, c’est ultra fluide... mais triste à regarder. Le 900p en qualité Haute, c’est la vraie recette magique : assez joli pour jouir de l’Entre-Terre comme il se doit, et assez stable pour ne pas rager sur chaque roulade ratée. Vous l’aurez donc compris, c’est un plaisir de pouvoir se trimballer une telle expérience n’importe où et d’y jouer n’importe quand.

Lire aussi :

Vous pouvez acheter la Asus ROG Ally Z1 Extreme sur :

Les plus Très bon rendu en 900p, avec la plupart des réglages sur « Haute »

Expérience agréable globalement

Le plaisir d’un Souls portable, sans trop de concessions

Jouable en nomade sans passer en mode Turbo (même si c’est mieux) Les moins Le 1080p, c’est beau mais du 25-30 fps

Quelques effets visuels instables, clipping, scintillements...

Notation Verdict 17 20