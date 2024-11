TEST Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, que vaut la version PS5 Pro ?

Best-seller de l’année 2023, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard fait son retour ce mois-ci avec une mise à jour pour améliorer l’aventure sur PS5 Pro. Le jeu de Warner Bros. Games et Avalanche Software compte bien proposer une expérience encore plus belle sur la nouvelle console de salon de Sony. Sur PlayStation 5, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard proposait cinq modes graphiques, les joueurs avaient le choix : Fidélité, Fidélité avec ray tracing, Équilibré, Performance et Rendement HFR. Sur PS5, nous retrouvons exactement la même chose. Alors, quoi de neuf ?

Une vraie claque graphique, mais le jeu tourne seulement à 30 fps par défaut.



Pour une fois, nous avons d’abord lancé le jeu avec le mode Performance, comme pour notre test du titre complet l’année dernière. Les différences sont mineures, mais le jeu propose une résolution plus haute, c’est agréable à l’œil. Les textures sont plus fines et le framerate est évidemment élevé, c’est un bon point, mais ce n’est pas le principal atout de cette version PS5 Pro.

Là où Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard en met plein la vue, c’est avec le mode Fidélité avec ray tracing. Là, nous avons encore du 4K upscalé, les textures sont encore plus belles, les décors sont bourrés de détails, mais surtout, les développeurs ont mis le paquet sur le ray tracing, avec des reflets dans tout ce qui brille et un éclairage très réaliste. Une vraie claque graphique, mais le jeu tourne seulement à 30 fps par défaut… Heureusement, il est possible de débloquer le framerate pour avoir davantage de fluidité, cela rend le jeu bien plus agréable.

Concernant les modes Fidélité, Équilibré et Rendement HFR, le framerate est naturellement plus élevé, jusqu'à 120 fps pour le dernier, mais nous perdons pas mal en qualité visuelle sans le ray tracing, il serait dommage de s’en passer sur PS5 Pro. Au moins, Avalanche Software laisse toujours le choix aux joueurs entre la qualité graphique et un framerate très élevé, c’est à la discrétion de chacun, mais la visite à Poudlard vaut le détour pour son mode Fidélité avec ray tracing amélioré !

