TEST HyperX Pulsefire Haste : une souris gamer aussi légère qu'efficace !

La souris HyperX Pulsefire Haste est destinée aux gamers et offre des caractéristiques qui ont été pensées pour leur permettre de profiter d'un maximum d'efficacité. Cette proposition commerciale tient-elle la route sur un tapis de souris, voire sans ? Voici notre avis.

Avec une prise en main agréable, un capteur qui assure, une conception aérée, une solidité approuvée et des micro-interrupteurs dorés TTT, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette souris.

Avec la Pulsefire Haste, HyperX propose une souris ultralégère de 59 g avec de petites mensurations de 12 cm de longueur, 6,5 cm de largeur et 3,6 cm de hauteur. Même en étant habitué à de plus gros modèles, force est de constater que sa prise en main est très intuitive et qu'elle y tient parfaitement quelle que soit la façon de la tenir : palm, claw ou finger grip. Si jamais le touché brut ne convient pas et que vous préférez une tenue moins glissante, des bandes de préhension texturées sont incluses pour les parois de la souris et ses deux boutons. Avoir le choix est une bonne chose et nous avons apprécié le grip une fois les bandes collées. Si la forme de la souris est classique, la coque est originale avec une conception en nid d'abeille, c'est à dire avec plein de trous en forme d'alvéole de ruche. Cela apporte une très bonne circulation d'air et surtout une légèreté absolue sans pour autant faire de concession sur la solidité de l'ensemble, et nous l'avons éprouvé après plusieurs chutes.

Ce poids plume, assisté de quatre patins en PTFE à basse friction, offre à la PulseFire Haste une glisse ultra-fluide et ultra-rapide. Un set de rechange est prévu en cas d'usure. Nous avons testé la souris sur différentes surfaces et la réactivité du capteur a été sans faille sur tous nos bureaux, tables, jeans, canapé et même le capot de notre PC. Un très bon point. Petit plus non négligeable, le cordon HyperFlex USB est fabriqué dans un matériau léger et souple de type Paracord qui est très souple, résistant et réduit la friction pour, là aussi, permettre des déplacements rapides et fluides de la souris. En pratique, c'est efficace, mais la sensation au toucher est assez bizarre, car la gaine de protection étant souple, les fils se laissent sentir et cela donne une (fausse) impression de fragilité.

Qui dit souris pour gamers, dit boutons supplémentaires et celle-ci ne déroge pas à la règle. En plus des deux boutons standards, il y a une roulette cliquable, un bouton au-dessus attribué par défaut au réglage des DPI et enfin deux boutons sur le côté, accessibles avec le pouce. Les micro-interrupteurs dorés TTT utilisés sont très réactifs et efficaces, mais sont assez bruyants, car leur clic se fait clairement entendre. Cela peut vite devenir gênant pour son entourage, surtout en jouant à des jeux comme Diablo III par exemple, où il faut cliquer plusieurs centaines de fois à la minute pour avancer. Niveau fiabilité, ils sont certifiés pour 60 millions de clics et entourés d'un revêtement anti-poussière, ce qui devrait donner une durée de vie fort conséquente et nous n'avons rencontré aucun problème de clics lors de nos sessions de test. Bien sûr, tous les boutons sont programmables avec une action ou des macros. Le côté lumineux, option presque incontournable pour un produit gaming, n'a pas été oublié même si cela reste discret avec juste une bande de LED de chaque côté de la roulette.

HyperX NGENUITY, l'utilitaire de paramétrage des produits de la marque, permet justement de régler les effets lumineux, la sensibilité du capteur (DPI) et l'affectation de tous les boutons. Côté LED, la couleur est réglable à volonté selon le spectre RGB avec des effets comme la pulsation, la rotation des couleurs par cycle, un éclairage fixe ou encore un sympathique fondu qui allume puis éteint progressivement les LED à chaque clic. Pour la personnalisation des boutons, c'est assez simple à gérer, puisque tout est visuel et il suffit de choisir celui à redéfinir et de lui affecter soit une action clavier, souris, multimédia, raccourci Windows ou une séquence macro. Simple et efficace. Enfin, le dernier onglet concerne le réglage des DPI. Là aussi, rien de compliqué. Par défaut, il y a trois lignes avec des options prédéfinies entre lesquelles nous basculons de façon cyclique via le bouton dédié de la souris. Il est possible de choisir librement la valeur voulue (1 à 16 000) dans chaque ligne, voire d'en ajouter. Petit bonus, une couleur peut être assignée et elle s'affichera sur la roulette lors du clic sur le bouton de changement de DPI. Très pratique. Bien qu'officiellement en version bêta, cet utilitaire fait parfaitement son job et n'a eu aucune défaillance. À noter, cependant, une fois les réglages faits, ils sont indiqués comme sauvegardés dans la mémoire interne de la souris, mais ce n'est pas le cas pour ce modèle qui ne peut jouir de ses effets que sur le PC où est installé cet utilitaire.

Au final, la HyperX PulseFire Haste est une bonne souris qui pour un prix plus que raisonnable fait parfaitement son job. Avec une prise en main agréable, un capteur qui assure, une conception aérée, une solidité approuvée et des micro-interrupteurs dorés TTT, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette souris. Seuls les cliquetis des boutons gauches viennent un peu ternir le tableau des éloges. Nous ne pouvons que la conseiller à ceux qui voudraient une souris gaming efficace, mais sans pour autant avoir à casser leur plan épargne logement.

Vous pouvez trouver la HyperX PulseFire Haste chez Amazon France au prix de 56,40 €.

Les plus Prise en main

Design discret, mais aéré

Légèreté

Précision du capteur

Solide

Logiciel de personnalisation

Prix Les moins Bruit des micro-interrupteurs dorés TTT

Notation Verdict 18 20