TEST du LG UltraGear 27GN750 : un moniteur à 240 Hz qui a de beaux arguments

Le plastique c’est fantastique





Difficile de passer à l’UltraGear 27GN750 après avoir gouté aux largesses offertes par la TV Oled LG 48CX6LB. N’allez pas croire que le second moniteur de LG que nous avons eu entre les mains était désastreux, bien au contraire. Ce nouvel UltraGear s’annonce aussi bon que les autres membres de sa famille, avec peut-être même quelques atouts en plus.

Vous pouvez le regarder sous toutes les coutures, l’appareil est essentiellement composé de plastique.

Des atouts qui, comme la TV Oled LG 48CX6LB, ne s’aperçoivent pas au premier regard. Tout ce que nous montre LG dans un premier temps est un moniteur relativement basique. Pour du matériel dédié aux joueurs, nous ne retrouvons pas les éternels accessoires flashy ou des angles un peu agressifs. Une fois encore c’est donc la simplicité qui règne chez LG. Une petite touche de rouge au niveau des pieds et un logo de la marque en bas de l’écran et le tour est joué. La face arrière de l’écran révèle un peu plus de fantaisie. Un large cercle rouge se dessine autour des connecteurs et de la fixation au pied, elle-même ornée d’un peu de rouge. Nous avons déjà vu plus ostentatoire, mais cela apporte au moins un peu de vie par rapport à la télévision dont nous parlions plus tôt. Au passage, le cercle rouge à l’arrière du moniteur a aussi une fonction. Ce sont les petites aérations dessinées à l’intérieur qui permettent à l’écran de laisser l’air circuler. Il est bien dommage qu’au final ce soit la qualité de fabrication qui desserve complètement l’UltraGear 27GN750. Vous pouvez le regarder sous toutes les coutures, l’appareil est essentiellement composé de plastique. Sa solidité n’est pas à remettre en cause, mais il donne un aspect cheap au moniteur de LG qui ne reflète pas du tout sa véritable nature.





À côté de ça, l’UltraGear 27GN750 est du genre pratique. Le premier point important à cet égard est qu’il ne prend pas trop de place sur un bureau, un grand merci à ses pieds bien espacés pour le coup. Dans le même genre d’attention sympathique pour l’ergonomie, LG a prévu un range-câbles à l’arrière du pied. Petit bémol, le range-câbles reste plus pratique qu’esthétique puisque tous les fils restent bien visibles une fois rassemblés. Dans un autre registre, nous apprécions aussi pas mal le bouton situé sous l’écran. Rien de bien sorcier ici, il s’agit simplement de la touche Marche/Arrêt de l’écran, mais c’est aussi ce dernier qui sert à le manipuler puisqu’il fonctionne également comme un joystick. Son usage est relativement confortable et quand il ne sert pas à naviguer dans les menus le joystick, il permet de régler la luminosité et le volume très facilement. La touche finale à cette ergonomie appréciable, c’est finalement la possibilité de faire pivoter l’écran en mode portrait. Le moniteur est d’ailleurs largement réglable. L’angle d’inclinaison est plus que large et il faut aussi compter sur le pied dont la hauteur peut facilement diminuer. Impossible en revanche de basculer l’écran vers la gauche ou la droite, un détail dans le fond.

Pour ce qui est de la connectique, l’UltraGear 27GN750 se montre assez sage. Nous comptons en tout deux ports HDMI auxquels viennent s’ajouter deux ports USB, une sortie casque ainsi qu’une entrée DisplayPort. Tout cela se situe à l’arrière de l’appareil, juste à côté de la fixation du pied. Du grand classique en somme et il n’y a pas vraiment de quoi se plaindre puisque l’écran de LG est plutôt bien équipé.

Sombre, mais vif





Quand vient le moment de bander les muscles, le moniteur de LG sait y faire. Sa dalle IPS de 27 pouces bénéficie pour commencer d’un filtre antireflet. LG a également prévu la technologie Flicker-Free qui diminue drastiquement le scintillement pour ceux qui y sont sensibles. Sa force reste cela dit le respect des couleurs qui, selon nous, est excellent. La luminosité est pour sa part un peu trop prononcée, mais rien d’alarmant en soi. Le vrai problème reste comme souvent avec les dalles IPS le niveau de contraste qui n’est pas des plus fous.

LG nous livre là un excellent écran pour les joueurs qui veulent s’amuser dans les meilleures conditions.

Nous voyons à l’œil nu que les noirs de l’UltraGear 27GN750 manquent de profondeur, et ce malgré l’utilisation de la technologie Black Stabilizer qui est supposée augmenter l’exposition des images obscures. Regarder des images sombres en pleine nuit est loin d’être l’expérience la plus agréable que nous ayons connue. C’est à peu près le seul gros point négatif de l’appareil, puisqu’autrement, l’angle de vision est plus que convenable, dalle IPS oblige, et nous n’avons constaté aucun problème de clouding. Un écran solide en somme, du moins si vous faites abstraction de ce problème de contraste mentionné plus tôt. Sa définition en 1920x1080 pourrait cela dit en chagriner plus d’un à l’heure où la norme 4K se démocratise.

L’UltraGear 27GN750 n’a pas fini de rouler des mécaniques. L’écran de LG s’avère être un écran parfait pour les joueurs vu son excellente réactivité. Une fois encore il n’y a pas de différence ressentie entre nos actions et ce qui se passe à l’écran. L’input lag (réduit grâce au Dynamic Action Sync) ainsi que le temps de rémanence nous ont paru dérisoires. Ce dernier est vendu à 1 ms par LG et même si nous ne pouvons pas assurer la véracité de ce chiffre, le fabricant ne semble pas nous arnaquer à la vue des résultats. Le taux de rafraîchissement du moniteur à 240 Hz n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de fluidifier les images qui s’affichent à l’écran. Avec un affichage aussi réactif, il n’y a évidemment aucun problème de tearing en vue. LG nous livre là un excellent écran pour les joueurs qui veulent s’amuser dans les meilleures conditions.

L’UltraGear et tous ses amis





Pour ce qui est des menus, l’UltraGear 27GN750 nous a paru très basique. La personnalisation est là, mais l’écran ne fait aucune folie qui n’a pas déjà été vue sur d’autres écrans dédiés aux jeux vidéo. Il faut toutefois souligner quelques compatibilités très appréciables à commencer par la technologie G-Sync de NVIDIA ainsi que la FreeSync d’AMD. Mention spéciale au HDR 10, au Variable Refresh Rate ainsi qu’au mode Lecture qui réduit la quantité de lumière bleue émise par l’écran. Mentionnons également l’option Crosshair qui permet d’orner l’écran d’un curseur supposé améliorer votre précision dans les FPS. À l’usage, c’est clairement plus un gadget qu’autre chose. À côté de toutes ces bonnes choses, l’absence de haut-parleurs intégrés nous contrarie un peu.

LG ne pouvait pas décemment nous laisser tester deux écrans irréprochables. La comparaison avec la quasi-parfaite TV Oled LG 48CX6LB ne rime à rien, mais par rapport à des moniteurs équivalents, l’UltraGear 27GN750 n’est pas irréprochable. Les griefs sont peu nombreux, mais ils pointent du doigt une finition un peu légère ainsi qu’un taux de contraste qui pêche. C’est bien dommage d’ailleurs, car autrement la qualité d’image de l’écran de LG est plutôt bonne tandis que sa réactivité est probablement le point le plus important de l’UltraGear 27GN750. Le moniteur se présente donc comme une valeur sûre pour qui veut un écran de bonne facture orienté gaming.

Si vous le cherchez, l’UltraGear 27GN750 se trouve actuellement en promotion sur Amazon à 299 €.

Les plus Qualité de l’image bonne dans son ensemble

Dalle IPS très réactive

Taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible G-Sync et FreeSync Les moins Finition en plastique

Pas d’audio intégré

Contraste faible