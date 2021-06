TEST de Planet Zoo : Pack Afrique, un ajout léger pour le plus grand parc animalier vidéoludique

Nos nouveaux potes d'Afrique





Il manquait quelques étapes dans le tour du monde de Planet Zoo. Après l’Asie du Sud-est, l’Amérique du Sud, l’Australie et même l’Arctique, un petit détour par le continent africain était quand même plus que nécessaire. Il faut dire que ce n’est pas comme si cette immense terre manquait de biodiversité. Entre les animaux de la savane, ceux des jungles ou encore les créatures que nous ne trouvons que sur le littoral, il y avait de quoi faire pour cette extension.

Ce contenu est dans la norme par rapport à tous les DLC qui sont sortis jusqu’à présent.

Une fois n’est pas coutume, seulement cinq bêtes ont été sélectionnées pour faire partie du casting. Pour ce pack, Frontier a manifestement préféré se concentrer sur les terres arides d’Afrique. La décision est clairement à notre goût étant donné que nous oscillons entre des forces de la nature mythiques et des animaux méconnus qui gagneraient à se faire connaître. Il est probable que vous vous intéressiez à ce DLC pour mettre la main sur l’un de ces fameux rhinocéros blancs du sud. Ces créatures ont autant d’attrait pour nous que pour les visiteurs. Les mettre en valeur au milieu de sculptures à leur effigie est d’ailleurs une excellente méthode pour ameuter le public.

Le fennec, le manchot du Cap et le scarabée sacré sont plus timides en comparaison, mais ils représentent de plus gros défis que le pachyderme qui est finalement une bonne patte. Avec leur besoin en terres rocheuses et en grands bassins, les Manchots du Cap peuvent facilement devenir un vrai casse-tête au moment d’aménager leur habitat, en particulier si vous prévoyez un espace trop petit. Le fennec avec ses grandes oreilles se montre pour sa part plutôt antisocial. Ce n’est pas de ses congénères dont il faut se méfier, mais plutôt du public qui a tendance à stresser la pauvre bête. Un abri est plus qu’obligatoire pour le préserver et il ne faut pas non plus oublier des passe-temps ludiques pour cet animal joueur.

Nous vous avouons que, dans le lot, c’est quand même le suricate qui gagne la palme de la bestiole la plus intéressante. Ce n’est pas tant pour son nouveau comportement qui le voit creuser des tunnels. Ce que nous aimons chez lui, c’est qu’il vient avec toute sa famille. Dans Planet Zoo, une tribu de suricates ce n’est pas moins d’une dizaine d’individus avec ce que cela comprend comme difficulté en cas de maladie et termes de bonheur individuel. Ce n’est évidemment pas le seul dans tout le bestiaire du jeu, mais c’est en tout cas celui qui nous a fait la plus forte impression dans le Pack Afrique.

Le temps, c'est de l'argent





Il faut avouer que ce contenu additionnel reste assez superficiel si nous faisons abstraction des animaux. Il n’y a par exemple pas de nouveau biome en vue et ce n’est pas le pack qui apporte le plus d’éléments décoratifs. Ne faisons pas la fine bouche non plus. Par rapport aux précédents contenus, il y a largement de quoi faire pour créer de toute pièce un zoo aux couleurs de l’Afrique. D'ailleurs, les artistes de Frontier ont fait une fois de plus de très belles créations pour nous plonger dans l’ambiance de ce continent.

Mais au bout du compte, en termes de contenu, il ne reste que le nouveau défi chronométré pour faire durer le plaisir du Pack Afrique. Vous voilà catapultez gérant d’un petit bazar au milieu d’une oasis, devenu entre-temps un zoo improvisé. Vous avez moins de 1h10 pour faire de cet endroit un havre de paix prospère. Votre pire ennemi dans ce scénario est un système électrique très capricieux et un manque cruel d’infrastructures, autant pour votre commerce que pour vos animaux. Accessoirement, la carte s’avère particulièrement avare niveau espace. Ce défi a le mérite de mettre vos réflexes de manager à l’épreuve en vous forçant à vous étendre ou à réaménager l’intégralité de votre parc. À vous de voir, mais dans tous les cas, le challenge est bien là et c’est tout ce qui compte pour nous.

Ça y est, nous avons déjà fait le tour de ce que le Pack Afrique a à offrir à Planet Zoo. Ce dernier est dans la norme par rapport à tous les DLC qui sont sortis jusqu’à présent, mais ce n’est pas non plus une source de joie illimitée. Si votre but est de compléter votre zoo, alors ce contenu additionnel fera parfaitement l’affaire, qui plus est avec des créatures remarquables, dont le rhinocéros blanc du sud. Si vous êtes plutôt à la recherche d’un peu de difficulté ou d’un défi chronométré plus délicat qu’il n’y parait, là encore vous êtes au bon endroit. Voilà deux bonnes raisons de mettre la main dessus, mais nous ne pourrons pas vous en trouver plus.

Les plus Cinq nouveaux animaux aussi intéressants que mythiques

Un défi chronométré bien calibré Les moins Pas le DLC le plus généreux en contenu

Des animaux et un défi, et c'est tout