Planet Zoo : le DLC Australia Pack à venir avec la mise à jour 1.3

Planet Zoo se dote d’une nouvelle extension cet été : l’Australia Pack. Pour rappel, Planet Zoo est un jeu de gestion et de simulation dans lequel vous pouvez créer votre propre zoo et vous occuper d’animaux en tous genres. De plus, le titre se porte bien puisqu'il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en mai dernier. Développée et éditée par les papas de Zoo Tycoon, Frontier Developments, cette production est disponible depuis le 5 novembre 2019 sur Steam.

Revenons à nos kangourous. Avec l’Australia Pack, les joueurs pourront découvrir l’arrière-pays australien. Des animaux emblématiques, de nouveaux décors et bâtiments seront de la partie en plus de profiter de magnifiques paysages comme la forêt ou le désert. Enfin, le DLC proposera aux joueurs de nouveaux modes de jeu :

Ce DLC offre aux joueurs la possibilité de jouer d’une toute nouvelle manière avec des scénarios limités en temps, mettant au défi les compétences des joueurs dans une course contre la montre sur plusieurs objectifs à accomplir avant la fin du temps imparti.

L’Australia Pack sera disponible à partir de 9,99 € le 25 août prochain. Une mise à jour gratuite 1.3 viendra ajouter ce contenu supplémentaire (voir toutes les nouveautés en page 2). Notez que Planet Zoo est disponible à 40,49 € sur Gamesplanet.