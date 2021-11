TEST Playseat Challenge : la simulation automobile à bon prix dans un format de table à repasser

Le Playseat, une affaire de fessier, mais pas que...



Accrocher son volant sur un bureau et conduire comme dans un camion sur une chaise roulante à ressorts, ça n'a absolument rien de pratique ni de confortable. C'est donc souvent vers un siège de course que nous nous tournons pour une conduite plus réaliste. Cependant, un fauteuil de course a un coût, c'est encombrant et parfois incompatible avec une vie de couple. Nous avons donc cherché la perle rare pour pallier tous ces désagréments.

La simulation automobile dans les jeux vidéos devrait être un plaisir où l'Homme ne fait plus qu'un avec son V8 et non avec son bureau. En général les pilotes en herbe délaissent les manettes pour une combinaison volant + pédalier, voire levier de vitesse. La différence est flagrante, pour peu que votre choix ait porté sur un bon modèle de volant à retour de force. Il faut dorénavant faire faire corps avec la voiture, passer nous-mêmes les vitesses, subir physiquement les aspérités du bitume et les caprices de la météo. Tout comme les gunstocks en réalité virtuelle, les sièges de simulation ajoutent de l'immersion aux jeux.

Cependant, pour les joueurs les plus aguerris, ou trouvant la posture bureau peu conventionnelle, il existe des sièges, prévus entre autres pour la compétition, avec une assise réaliste et confortable. Il en existe sur le marché de toutes les formes et surtout à tous les prix. Ils sont en général composés d'un siège baquet, une plateforme pour fixer le volant, un support pour le pédalier et, suivant le modèle, une plateforme pour le levier de vitesse, voire un support pour écran. Plus nous montons en gamme, meilleur est le confort, les réglages sont plus fins et certains playseat possèdent carrément des vérins !

Dans ce test, nous avons choisi de répondre aux critères suivant :

Prix inférieur à 250 € ;

Solidité ;

Confort ;

Compatibilité avec l'ensemble des volants existants ;

Qui peut être rangé dans un placard ;

Et la perle rare est le Playseat Challenge, de la marque Playseat. Cette dernière propose une large gamme de sièges gaming dédiés à la simulation ou non. Nous allons le déballer avec vous.

Le montage, un jeu d'enfant



Dans le carton très compact mesurant 80 x 60 x 20 cm pour 9 kg, nous retrouvons l'ensemble des pièces dédiées au montage. Le tout est emballé avec soin dans du papier bulle et les pièces sont maintenues et protégées par des mousses et élastiques. Ne cherchez pas l'entourloupe sur les photos, il y a précisément trois pièces/blocs dans la boîte. L'un étant le siège baquet, l'autre la structure intégrale du siège et le dernier, le support pour fixer le volant. Pour le reste, nous retrouvons une documentation d'installation, deux clés Allen, quatre vis et des bandes velcro. Rien de plus, rien de moins.

À la manière d'une planche à repasser, il se glisse facilement dans une armoire, et ce sans détacher ni le volant ni le pédalier.

Le montage est un jeu d'enfant et si vous n'y arrivez pas, nous ne pourrons rien pour vous. Le carton contient de nombreux velcros qui nous permettent de nous affranchir des vis (pour les réglages du siège et la fixation des câbles), si ce n'est pour installer le volant sur sa plateforme préperforée, et c'est une bonne chose. Le montage, très simple, nous a pris une dizaine de minutes, sans nous presser. Dans un premier temps, il s'agit de déplier la structure en acier afin de distinguer la partie assise de la partie dédiée au pédalier. Cette dernière section peut être détachée du reste au besoin. Ensuite ,c'est au tour du dossier d'être installé. En alcantara aux coutures impeccables, il est renforcé des épaules à la tête et vient s'enfiler sur la structure à l'aide de guides. Sa jupe, composée de velcro ici encore, vient embrasser l'assise. Pour le reste, le pédalier se fixe contre une butée et est tenu à la structure avec une sangle velcro. La plateforme du volant, elle, se fixe sur le prolongement des accoudoirs en charnière et peut être verrouillée.

Un siège réglable et confortable



Si pour vous, l'ensemble avec son look de chaise longue semble tenir par magie et ne vous inspire pas confiance, c'est que vous ne vous êtes pas encore installé. N'ayez crainte, le bestiau est prévu pour soutenir plus de 120 kg. Pour s'asseoir et se relever, il y a deux solutions. Soit user de notre souplesse, soit, à la manière d'une porte battante, débloquer la plateforme du volant pour la rabattre sur le côté comme avec une charnière. Une fois bien assis, il faut avouer que cela fait quelque chose avec la sensation de se retrouver dans le cockpit d'une F1 au ras du bitume. Le volant tombe parfaitement sous la main. Le maintien du dos est vraiment bon et le tout ne bouge pas d'un iota, même lors d'un rallye effréné.

Les réglages lombaires et les accoudoirs offrent un bon très bon maintien. Le tout est de bonne facture, respire la solidité et la simplicité et s'adapte même aux grands gabarits.

Pour modifier l'inclinaison et le maintien du siège, il suffit d'ajuster les scratchs au niveau de la jupe et des sangles servant d'accoudoirs. En jouant sur la longueur de celles-ci, nous pouvons abaisser ou relever le siège, augmentant ou diminuant l'angle formé par le dossier du fauteuil et la partie soutenant les cuisses. Autrement dit, plus les sangles sont longues, plus le dos est incliné vers l'arrière et plus le siège est bas. À l'inverse, si elles sont raccourcies, le dos est bien droit, mais les jambes plus relevées et le volant plus proche de nous. Pour le reste, les velcros de la jupe permettent d'ajuster la rigidité du dossier, la profondeur de l'assise et le passage des cuisses. Pour régler la distance du pédalier, il suffit de jouer sur l'emboîtement des tubes du support. L'inclinaison du volant se règle elle grâce à une molette. Le maintien est très bon et, une fois dedans, difficile d'en sortir tellement l'assise est agréable. Certes, nous ne sommes pas sur des chaises haut de gamme, mais la jupe en alcantara, les réglages lombaires et les accoudoirs offrent un bon maintien. Le tout est de bonne facture, respire la solidité et la simplicité, et s'adapte même aux grands gabarits. Sa conception nous autorise à ne garder au besoin que l'assise, pouvant servir de chaise d'appoint.

Le Playseat Challenge est compatible avec l'ensemble des volants et pédaliers du marché, y compris Logitech, Thrustmaster et Fanatec. Nous regrettons cependant que la plateforme ne puisse être réglée en hauteur et le manque de fixations pour accrocher un levier de vitesse. Il faudra donc bricoler un peu ou passer à la caisse pour une solution toute faite.

Au placard comme la planche à repasser



L’une des caractéristiques les plus intéressantes de ce fauteuil est qu’il se replie avec le volant et le pédalier, en un ensemble mince et peu encombrant. À la manière d'une planche à repasser, il se glisse facilement dans une armoire et se fait oublier avec un gabarit contenu (30 cm d'épaisseur). Il suffit de rabattre le volant et le pédalier en jouant de la molette et du velcro.

Le Playseat Challenge ne nous a clairement pas déçu, régulièrement aux alentours des 200 €, soit une centaine d'euros en dessous du prix des sièges baquet les moins chers de la marque, il fait figure d'ovni dans sa catégorie. Néanmoins, ne vous y trompez pas, même si son allure le rapproche plus d'une chaise longue que d'un véritable fauteuil de simulation, c'est du solide. Les matériaux utilisés sont de bonne facture et assurent un bon maintien, et le siège convient même aux grands gabarits. Il est confortable, mais si vous souhaitez jouer sur de très longues sessions, il montrera ses limites. Cependant, son extrême simplicité d'utilisation, sa conception, ses différents réglages et le fait qu'il puisse être rangé dans un placard en font un must have ! Autre avantage et pas des moindres, le Playseat Challenge est un excellent siège d'appoint en cas de grande affluence dans votre salon.

Les plus Qualité des matériaux

Montage simple et pliage rapide

Compatibilité avec tous les volants et pédaliers actuellement disponibles

Solidité et stabilité de l'ensemble

Ajustabilité

Poids

Confortable

Fait office de siège d'appoint Les moins Absence de moyen de fixation pour levier de vitesse

Réglage de l'éloignement du volant obligeant de se coucher un peu plus

Volant non réglable en hauteur

Fixation du pédalier un peu légère