TEST Pragmata : ça explose la rétine sur la console portable ROG Xbox Ally X ?

Quand la science-fiction rencontre le jeu portable musclé





Avec Pragmata, la firme japonaise, Capcom, propose une nouvelle licence ambitieuse mêlant action, narration et réflexion dans un univers lunaire aussi froid qu’intriguant. Pensé pour mettre en valeur le RE Engine, le titre affiche des ambitions techniques élevées, ce qui en fait un candidat parfait pour tester les limites d’une machine portable comme la ROG Xbox Ally X. Nous avons donc embarqué Hugh et Diana dans cette station spatiale hostile, non pas depuis un bureau classique, mais directement en mode portable. L’objectif est simple, vérifier si cette aventure exigeante peut réellement se savourer loin d’un PC fixe, et surtout trouver les réglages capables d’offrir une expérience fluide sans sacrifier l’immersion. Entrons dans le vif du sujet et arrêtons de tourner autour du pot !

Sur un écran portable, le rendu reste impressionnant.

Dès les premières minutes, Pragmata impose son identité visuelle. Les couloirs métalliques, les reflets sur les surfaces vitrées et les jeux de lumière donnent immédiatement le ton. Sur un écran portable, le rendu reste impressionnant, avec une finesse qui surprend malgré la taille plus réduite de l’affichage. Par curiosité, nous avons tenté l’expérience ultime, tout pousser au maximum en natif. Sans surprise, la ROG Xbox Ally X montre rapidement ses limites. Le framerate chute, l’expérience devient irrégulière et le confort de jeu en prend un coup. Cette configuration relève davantage du test technique que d’une véritable façon de jouer.

Nous avons alors testé cette expérience avec des réglages élevés, avec certains paramètres activés, le tout adaptés à la machine. Alors ? Eh bien pour faire simple, nous avons là une expérience globalement fluide, avec un framerate oscillant entre 45 et 55 FPS dans les zones ouvertes, et pouvant grimper entre 55 et 80 FPS dans les environnements plus confinés. Une performance solide qui permet de profiter pleinement de l’ambiance sans sacrifier la réactivité.

720p au minimum à gauche, 1080p en élevé (FSR 3 activé).



Dans ces conditions, jouer dans le lit, sur le canapé, n’importe où, devient un vrai plaisir. Les déplacements sont fluides, les combats gardent une bonne lisibilité, et les effets visuels (notamment les reflets spatiaux ou la transluminescence) participent activement à l’immersion. La belle chauffe raisonnablement, et l’ensemble reste stable, même lors des phases un peu denses.

Notation Verdict 17 20