TEST PS5 Pro : une console puissante qui cache encore son jeu

Alors perso je l'ai depuis lundi et je n'ai eu aucun mal à transférer mes saves de ma PS5 fat à ma PS5 Pro. Suffit qu'elles soient toutes les 2 sur le même réseau wifi.

J'ai récupérer absolument l'intégralité de mes saves.



Ensuite, j'ai constaté pour ma part, au delà d'une amélioration sur les jeux optimisés, une image légèrement plus nette sur l'ensemble de jeux non optimisés que j'ai testé . De Ride 5 en passant pas DBZ Sparkin Zero etc...



Enfin, viennent les jeux non annoncés optimisé Pro mais avec une résolutions dynamique sur PS5 fat. Et là, c'est la grosse claque !! Avatar sur sa version "Equilibré" à 40fps à une énorme boost de résolution. C'est flagrant dès le lancement. Le jeu était déjà magnifique mais là c'est encore mieux.



Pour les jeux optimisés, y a du bon et du moins bon. J'ai été impressionné par Horizon Zero Dawn, TLoU part 1. La différence est palpable. Spiderman, Starwars Outlaws aussi la différence est sensible. Mais sur certains jeux, c'est plus subtile. FC 24 par exemple. Bon c'est plus beau aussi (y a plus de choix possible. C'est raytracing pour tout le monde) mais le changement reste moins impressionnant que sur les jeux du dessus.



La bonne surprise pour ma part c'est le rendu des jeux non optimisés mais avec une résolution dynamique de base comme je l'ai dit plus haut. Ca c'est vraiment pas mal car du coup, plein de jeux bénéficient directement d'un boost de qualité.



Enfin, dans l'ensemble, il ne faut clairement pas s'attendre à une PS6. Ca reste une PS5 mais avec un confort visuel supplémentaire. A chacun de voir s'il est prêt à mettre le prix pour cela en toute connaissance de cause.