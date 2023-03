TEST Resident Evil 4 : il serait temps de tourner la page PS4 une bonne fois pour toutes !

Le jeu à faire sur PS4 Pro !





Le remake de Resident Evil 4 s’invite dans nos rayons, le titre a droit à une version « old gen » uniquement sur PlayStation 4. Nous vous avons livré nos impressions sur cette aventure qui a su nous faire monter les poils, aujourd’hui, nous nous penchons sur cette édition tournant sur les « vieilles » machines de Sony Interactive Entertainment. De bonnes choses en vue ? Faisons le point.

Sur PS4 Pro, ce remake passe encore...

Tout d’abord, commençons avec la PS4 Fat. Le jeu se lance, l’image apparaît et, si vous avez une grosse télé à la maison, vous allez être pas mal déçu par les graphismes. Et pour cause, c’est flou, fade et l’arrière-plan ne ressemble pas à grand-chose mis à par à un gros tas de bouillis dérangeant. Pour le coup, et au vu du rendu, nul doute que Resident Evil 4 ne tourne pas en 1080p. Comme la résolution est moindre, les développeurs peuvent économiser des ressources pour afficher une image (un peu) fluide. Nous n’atteignons pas les 60 fps, mais cette production dépasse les 30 images par seconde ; quand le jeu n’est pas surchargé d’ennemis à l’écran.

Ensuite, sur PS4 Pro, Resident Evil 4 est bien plus agréable. Deux modes sont disponibles dans les options. Le premier, « Frame Rate », qui comme son nom l’indique permet d’avoir un framerate stable dans les 60 fps, mais avec un rendu un poil brumeux dans les parages. Le deuxième, « Résolution », est là pour nous en mettre plein la vue en exhibant une image en 4K propre et plus nette, mais les 30 fps s’invitent à la fête. Pour le coup, à vous de voir si vous préférez la fluidité ou un rendu un brin cliquant.

Que ce soit d’un côté ou de l’autre, les développeurs ont dû faire pas mal de concessions pour faire tourner la bête sur de telles plateformes. Ainsi, plusieurs ombres et quelques éléments dans les décors ont été supprimés, la végétation est moins dense et la physique a été amoindrie. En outre, nous ne pouvons pas changer le rendu des cheveux des personnages et, au second plan, les mouvements des adversaires saccadent, puis s’affinent en s’approchant. Le point qui fait la grosse différence avec les autres éditions : les textures. Certaines sont très sommaires, tandis que d’autres ont du mal à s’afficher. Le titre prend alors quelques (longues) secondes pour exposer un peu plus de détails. C’est épuisant pour les mirettes...

Autre point, les bugs semblent être un peu plus nombreux et fréquents. Des opposants coincés dans un pilier, un mur qui disparaît dans le château, notre personnage qui sort du cadre... Bref, ces petits soucis devraient être corrigés avec un patch. Pour finir, les temps de chargement sont interminables par moment, de quoi passer quelques secondes sur son smartphone en attendant. Rapidement, nous avons essayé la version PS4 sur PS5, les chargements sont beaucoup plus courts, en mode Résolution, le framerate est très élevé et les textures s’étalent plus vites !

PS4 Fat à gauche, PS5 à droite

PS4 Pro à gauche, PS5 à droite

Resident Evil 4 est un jeu qui a été conçu pour les nouvelles machines des constructeurs, cela se voit et se sent dès les premiers pas. Le titre a été sectionné à la tronçonneuse pour qu’il tourne sur PlayStation 4. Sur la Pro, même s’il a été amputé à divers points, ce remake passe encore, mais sur Fat, l’envie d’éteindre la console se fait ressentir au bout de quelques minutes tellement le rendu donne mal à la tête. Seuls les plus courageux se lanceront dans cette odyssée horrifique sur la console de 2013... Vous l'aurez compris, à faire sur PS4 Pro pour jouir d'une expérience décente.

Vous pouvez acheter Resident Evil 4 sur PS4 à 69,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST Resident Evil 4 : un remake oppressant... au-delà des espérances !

Les plus Mode Résolution sur PS4 Pro, propre

Mode Frame Rate sur PS4 Pro, stable et fluide Les moins Sur PS4 Fat, le rendu fait peur… Fuyez !

Les temps de chargement

Les bugs par-ci, par-là

Les quelques soucis techniques

Notation Verdict 16 20