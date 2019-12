TEST de Samurai Shodown : une édition Switch qui dépote ?

La licence Samurai Shodown a fait son retour sur diverses plateformes. La console mise de côté jusqu'à présent ? La Switch... Néanmoins, le titre voit le jour au pays du Soleil-Levant, nous avons mis la main sur cette adaptation afin de vous livrer nos impressions. Une édition qui tient bon la route ? Il est temps de répondre à cette question.

Samurai Shodown sur Switch, c'est convenable.

Pour ne pas changer, nous commençons avec ce qui saute aux yeux, les graphismes. Les développeurs ont dû faire quelques concessions afin d'avoir un jeu presque fluide. Ainsi, et en mode Portable, la résolution des textures a été amoindrie, les personnages sont légèrement flous, les arrière-plans manquent de peps... Certes, ce n'est pas aussi clinquant que chez les voisins, mais cela reste correct sur un petit écran. En mode TV, c'est un peu plus net, un peu plus tape-à-l’œil. Le principal défaut ici ? L'aliasing qui est vraiment partout. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, Samurai Shodown tourne dans les 60 fps avec des ralentissements par-ci, par-là. Lors de grosses attaques dévastatrices, le nombre d'images par seconde se met à chuter sévèrement, c'est assez perturbant...

Qui dit jeu de combat en 2D sur Switch, dit calvaire avec les Joy-Con. Nous ne cessons de le répéter, mais les boutons sont trop petits, trop rigides pour enchaîner des combos violents. L’idéal est donc d'y jouer avec une Pro Controller ou une manette adéquate. En outre, il est possible de poser sa console sur une table et de débrancher les mini pads pour se divertir en local. Bien évidemment, les contrôles manquent de précision, la faute au joystick qui tourne dans tous les sens... Cependant, ce genre d'option reste agréable pour passer un petit moment sympathique, souvent marrant, avec un(e) ami(e) dans un café.

Pour finir, nous nous en sommes donnés à cœur joie sur la Toile et, ouf, c'est tout à fait jouable. Oui, les ralentissements sont présents, ce n'est pas la faute aux serveurs, mais au jeu qui a du mal à gérer l'Unreal Engine comme il se doit sur cette plateforme. Cependant, nous y trouvons notre compte, les quelques batailles en ligne que nous avons achevées ont été satisfaites dans l'ensemble.

Samurai Shodown sur Switch, c'est convenable. Encore une fois, l’équipe a dû faire quelques concessions pour faire tourner la bête sur une telle console. Le framerate vacillant est la principale imperfection de cette adaptation, pour le reste, rien à signaler. C'est tout de même un plaisir d'avoir un tel jeu de combat dans la poche.

Test réalisé à partir d'une version japonaise.



Rédacteur en chef - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :

Les plus Samurai Shodown dans la poche, c'est cool !

La prise en main avec une Pro Controller, un bonheur

Débrancher les Joy-Con pour y jouer à deux en local... Les moins ... mais pas évident de s'amuser avec des Joy-Con

Les ralentissements

C'est flou en mode Portable