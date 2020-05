TEST de The Wonderful 101: Remastered, les super-héros de PlatinumGames sont de retour

C'est coloré... Super coloré





Il n'y a pas si longtemps, le studio japonais PlatinumGames a lancé un Kickstarter pour porter une production qui a vu le jour sur Wii U, The Wonderful 101. Ainsi, nos plateformes du moment accueillent cette aventure colorée et déjantée. Du lourd dans les parages ? Du sympathique à se mettre sous la dent ? Nous sommes retournés dans ce monde particulier, il est temps de vous livrer nos impressions de cette édition dite Remastered.

Les textures sont plus nettes, plus clinquantes.

Pour ne pas changer, parlons de la chose qui saute aux mirettes dès le départ : les graphismes. Tout d'abord, les textures sont plus nettes, plus clinquantes, le rendu global est donc plus agréable à l’œil ; en même temps, la résolution passe de 720p à 1080p. Autre point et pas des moindres, The Wonderful 101: Remastered est ultra fluide, les 60 fps apportent un confort visuel non négligeable. Ensuite, un point qui peut déranger, la caméra qui est parfois trop éloignée, parfois mal placée... L'équipe n'a pas revu certains angles pour apporter une meilleure visibilité pendant les phases intenses emplies d'action ; vraiment dommage.

Le titre de base se jouait sur deux écrans, le GamePad exhibait des informations pratiques pour mieux progresser. Pas de panique, le studio a su adapter le tout en un seul bloc, la nouvelle interface est bien pensée et lisible. Vous souhaitez tout de même avoir un deuxième écran bien à part ? Eh bien, vous pouvez utiliser le mode « Double ». Sur votre téléviseur, deux cadres (dont il est possible de gérer la taille) font leur apparition. PlatinumGames nous laisse le choix, c'est vraiment top !

Au niveau de la prise en main, le stick droit donne la possibilité de dessiner une forme afin de rassembler ses camarades pour passer un obstacle ou créer des armes. Durant certaines phases, nous devons griffonner un symbole particulier, le problème, c'est que le joystick manque de précision, c'est par moment... frustrant. Il faut juste prendre le coup de main pour arriver à ses fins.

L'union fait la force... sur Switch !





Et sur Nintendo Switch, cela donne quoi ? En mode TV, nous avons constaté de petites chutes de framerate lorsque plusieurs éléments sont affichés. En mode Portable, The Wonderful 101: Remastered semble légèrement plus fluide. Par ailleurs, le petit écran de la console ne dérange pas trop la mirette, c'est propre dans l'ensemble, il n'y a pas de quoi grincer des dents. Du côté du gameplay, cette édition utilise une des caractéristiques de la plateforme : l'écran tactile. Ainsi, nous pouvons tracer diverses formes du bout des doigts en toute simplicité ; adieu donc le joystick pas du tout précis.

Pour finir, des missions spéciales peuvent être réalisées en coopération. Chaque monde contient 3 objectifs, plus ou moins difficiles, à réaliser. Cinq joueurs s'en donnent à cœur joie dans ces univers et ont la possibilité de se partager leurs objets/compétences, pour atteindre le bout du tunnel avec aisance. En somme, de quoi passer de bons moments avec un camarade !

Malgré les défauts d'antan toujours présents (lire notre test), The Wonderful 101: Remastered est assez plaisant. Visuellement, c'est un poil plus beau et plus net. Ce remaster est principalement là pour faire découvrir la licence à la nouvelle génération, ni plus ni moins. Pour le moment, les grosses nouveautés ne courent pas les rues... Vivement le contenu inédit. En attendant, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et vous faire un petit jeu électrique, vous savez ce qu'il vous reste à faire ; mention spéciale au titre tournant sur Switch qui permet d'avoir cette aventure survoltée dans la poche.

The Wonderful 101: Remastered est affiché à 44,99 € à la Fnac et chez Micromania.

Les plus Plus net, plus fin

L'interface, bien pensée et adaptée

Possibilité d'avoir un double écran

Le jeu dans la poche, merci l'édition Switch

La fluidité au rendez-vous... Les moins ... sauf sur Switch, le framerate vacille de temps en temps

Les défauts d'antan toujours présents

Notation Graphisme 16 20 Bande son 16 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 17 20 Verdict 15 20