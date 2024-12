16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un titre dans l'univers du Seigneur des Anneaux pour la première offre

Si les offres de jeux hebdomadaires se poursuivent tout au long de l'année sur l'Epic Games Store, la firme profite comme chaque année des fêtes de fin d'année pour jouer au Père Noël avec tout plein de cadeaux sur une courte période. Cette fois, ce sont donc 16 jeux qui vont être proposés en parallèle des soldes dans la boutique qui ont lieu jusqu'au 9 janvier 2025. Le premier a été rendu disponible jeudi dernier pour une durée d'une semaine, mais les suivants devront être récupérés chaque jour. Il s'agit d'une production dans l'univers du Seigneur des Anneaux initialement sortie en octobre 2023 et qui nous met aux commandes de Nains, The Lord of the Rings: Return to Moria. Ne tardez pas, puisque l'offre prend fin ce jeudi 19 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

THE LORD OF THE RINGS: RETURN TO MORIA

The Lord of the Rings: Return to Moria retrace le chemin des Nains alors qu'ils entreprennent une nouvelle aventure ayant pour but de récupérer leur légendaire terre natale, la Moria, en aval des Monts Brumeux. Les joueurs s'allieront afin de survivre, fabriquer, construire et explorer les légendaires mines tentaculaires. Les expéditionnaires devront faire preuve de vigilance, car de mystérieux dangers les guettent.

Reprenez la cité naine de la Moria

Appelés aux Monts Brumeux par le Seigneur Gimli Lockbearer, les joueurs dirigent un groupe de Nains chargés de récupérer les trésors perdus de la Moria, la terre natale des Nains (connue sous le nom de Khazad-dûm dans leur langue) dans les profondeurs se trouvant sous leurs pieds. Pendant leur quête, ils devront faire preuve de détermination en s'engouffrant dans les Mines de la Moria, pour retrouver ses trésors.

Dans ce royaume généré aléatoirement, aucune aventure ne se ressemble et toutes les expéditions sont jouables en solo ou équipe, en ligne. Les joueurs peuvent miner des matériaux pour améliorer équipements et ressources. Soyez prudent, le minage est bruyant et l'écho résonnant dans ces profondeurs risque de réveiller les menaces qui s'y tapissent : chaque cliquetis provoque un combat. Déterrez les mystères de trois montagnes légendaires, extrayez des métaux précieux, creusez pour votre survie et affrontez d'épouvantables forces afin de découvrir le secret des Ténèbres qui s'y cachent.