1win signe l'intégralité du roster Tundra sous la bannière 1win Team

1win signe l'intégralité du roster Tundra sous la bannière 1win Teampar Paul B.
La plateforme internationale de divertissement crypto 1win a officiellement annoncé la signature de l'intégralité du roster Dota 2 de Tundra Esports.
Depuis le 1er juin, les joueurs professionnels Pure, bzm, 33, Ari et Whitemon concourent sous le tag 1win Team. Aux côtés des joueurs, l'entraîneur MoonMeander, l'analyste esport degaz, le manager d'équipe Jamba et le directeur sportif SweetyPotz rejoignent l'organisation.
Les rumeurs concernant ce transfert, largement débattues ces dernières semaines dans les communautés esport et Dota, ont été officiellement confirmées le 1er juin via les comptes de réseaux sociaux de 1win et 1win Team.
L'un des rosters les plus dominants de l'ère moderne de Dota 2 rejoint officiellement 1win Team dans le cadre de contrats à long terme. Au cours des deux dernières années, Pure, bzm, 33, Ari et Whitemon ont remporté plus de tournois de haut niveau que n'importe quelle autre équipe sur la scène.
« Nous sommes enthousiasmés par ce nouveau chapitre. Nous voulons montrer notre plein potentiel à chaque tournoi et je sais que 1win nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour nous concentrer là-dessus », a commenté 33, capitaine de 1win Team.
Le nouveau roster représentera 1win à la fois dans les compétitions et à travers une vaste stratégie numérique. L'image de marque 1win sera présente sur les maillots de l'équipe, les comptes de réseaux sociaux des joueurs, les intégrations en jeu et sur les canaux officiels de 1win Team sur Telegram, TikTok, YouTube, X et Instagram. La nouvelle équipe 1win Team sera également sponsorisée par la plateforme de streaming W.tv.
Conformément aux réglementations de Valve interdisant à plusieurs équipes liées au même groupe bénéficiaire de participer à des tournois officiels, l'actuel roster Dota 2 de 1win quitte la structure esport de 1win et continuera à concourir indépendamment en tant que projet individuel, selon des sources chez 1win. À l'avenir, 1win conservera un seul roster Dota 2 officiel.
Le nouveau roster 1win Team est actuellement en camp d'entraînement à Belgrade, où les joueurs ont déjà commencé les préparatifs pour les plus grands tournois de la saison. L'équipe prévoit de participer à l'Esports World Cup et à The International plus tard cette année.
À propos de 1win Team
1win Team (également connue sous le nom de 1w Team) est la division esport de la marque internationale de divertissement crypto 1win et l'une des principales organisations de Dota 2 professionnel. En 2026, l'organisation a signé l'intégralité du roster qui concourait précédemment sous la bannière Tundra Esports. Avec un roster composé de talents internationaux d'élite, d'un staff technique expérimenté et d'un palmarès éprouvé lors d'événements de haut niveau, 1win Team continue de concourir pour des titres de champion au plus haut niveau de Dota 2 professionnel.